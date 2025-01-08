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Самый вкусный одесский форшмак: рецепт полезной и бюджетной закуски из сельди
Одна из самых вкусных, легких и полезных домашних закусок из сельди – форшмак, для приготовления которого нужно очень мало продуктов и времени. Для яркого вкуса добавьте яблоко, вареные яйца, масло сливочное.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с луком, вареными яйцами и яблоком.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная 1 шт.
- Яйцо отварное 1 шт.
- Лук 1/2 шт.
- Яблоко кислое 1/2 шт.
- Сливочное масло 1 ст.л
- Черный перец по вкусу
- Лимон сок (если яблоко не кислое)
Способ приготовления:
1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.
2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.
3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.
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