Одна из самых вкусных, легких и полезных домашних закусок из сельди – форшмак, для приготовления которого нужно очень мало продуктов и времени. Для яркого вкуса добавьте яблоко, вареные яйца, масло сливочное.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с луком, вареными яйцами и яблоком.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная 1 шт.

Яйцо отварное 1 шт.

Лук 1/2 шт.

Яблоко кислое 1/2 шт.

Сливочное масло 1 ст.л

Черный перец по вкусу

Лимон сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления:

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем.

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