Самый вкусный одесский форшмак: рецепт полезной и бюджетной закуски из сельди

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
672
Рецепт форшмака

Одна из самых вкусных, легких и полезных домашних закусок из сельди – форшмак, для приготовления которого нужно очень мало продуктов и времени. Для яркого вкуса добавьте яблоко, вареные яйца, масло сливочное. 

Видео дня
Как приготовить форшмак

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного форшмака, с луком, вареными яйцами и яблоком.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Сельдь малосольная 1 шт.
  • Яйцо отварное 1 шт.
  • Лук  1/2 шт.
  • Яблоко  кислое 1/2 шт.
  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Черный перец по вкусу
  • Лимон  сок (если яблоко не кислое)

Способ приготовления: 

1. Селедку очищаем от кожи и костей, с помощью ножа измельчаем в фарш.

Сельдь для блюда

2. На терке натираем яйцо, лук и яблоко, добавляем мягкое сливочное масло и по вкусу черный перец.

Приготовление форшмака

3. Если яблоко не кислое можно добавить сок лимона, все хорошо перемешиваем. 

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты