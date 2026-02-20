Все рецепты
Самый вкусный одесский форшмак с маслом и натертым яблоком: как приготовить
Форшмак – классическая одесская закуска из сельди. Можно использовать как намазку просто на хлеб или как начинку для тарталеток. В таком блюде достаточно необычные сочетания, но очень вкусные.
Как приготовить вкусный форшмак из сельди опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- сельдь соленая – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- зеленое яблоко – 1/2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мягкое сливочное масло – 1 ст.л.
- лимонный сок – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сельдь хорошо почистить от косточек и кожуры, измельчить.
2. Яйцо отварить вкрутую.
3. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчить.
4. Добавить мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока.
5. Тщательно перемешать до однородной, нежной текстуры.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: