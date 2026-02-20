Форшмак – классическая одесская закуска из сельди. Можно использовать как намазку просто на хлеб или как начинку для тарталеток. В таком блюде достаточно необычные сочетания, но очень вкусные.

Как приготовить вкусный форшмак из сельди опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

сельдь соленая – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

зеленое яблоко – 1/2 шт.

яйцо – 1 шт.

мягкое сливочное масло – 1 ст.л.

лимонный сок – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сельдь хорошо почистить от косточек и кожуры, измельчить.

2. Яйцо отварить вкрутую.

3. Лук, яблоко, яйцо и сельдь измельчить.

4. Добавить мягкое масло, черный перец и несколько капель лимонного сока.

5. Тщательно перемешать до однородной, нежной текстуры.

