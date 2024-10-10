Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

Тыквенный суп – это восхитительное осеннее блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное. Используемые продукты при приготовлении сохраняют всю свою пользу. Очень вкусно подавать с хрустящими хлебными тостами.

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Идея приготовления самого вкусного осеннего супа с тыквой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris estet в Instagram. Вкус выходит очень нежным.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

Ингредиенты:

  • половина средней тыквы
  • перец
  • морковь – 1 большая
  • помидоры – 1 большой или 8 черри
  • чеснок – 2 головки
  • сливки 15% – 200 мл.
  • томаты в собственном соке или томатная паста – 200 мл.
  • соль, масло

Ингредиенты для тостов:

  • хлеб
  • сливочный сыр
  • моцарелла

Способ приготовления:

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

1. Все овощи выложить на противень.

2. Полить растительным маслом.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

3. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 200 градусов 40-60 минут (ориентироваться по духовке примерно час). Чеснок лучше отдельно в фольгу замотать, потому что печется долго.

4. Для тоста смазать хлеб сливочным творогом, натереть моцареллу, выложить на тост, накрыть второй частью хлеба и поджарить с двух сторон на сухой сковороде.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

5. По готовности печеные овощи выложить в кастрюлю, налить сливки, томаты в собственном соке, соль и все тщательно взбить блендером до однородности.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

6. Обязательно поставить кастрюлю на средний огонь, доводя до кипения.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

7. Полить сливками, посыпать тыквенными семенами и подавать.

Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне

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