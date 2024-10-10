Тыквенный суп – это восхитительное осеннее блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное. Используемые продукты при приготовлении сохраняют всю свою пользу. Очень вкусно подавать с хрустящими хлебными тостами.

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Идея приготовления самого вкусного осеннего супа с тыквой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris estet в Instagram. Вкус выходит очень нежным.

Ингредиенты:

половина средней тыквы

перец

морковь – 1 большая

помидоры – 1 большой или 8 черри

чеснок – 2 головки

сливки 15% – 200 мл.

томаты в собственном соке или томатная паста – 200 мл.

соль, масло

Ингредиенты для тостов:

хлеб

сливочный сыр

моцарелла

Способ приготовления:

1. Все овощи выложить на противень.

2. Полить растительным маслом.

3. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 200 градусов 40-60 минут (ориентироваться по духовке примерно час). Чеснок лучше отдельно в фольгу замотать, потому что печется долго.

4. Для тоста смазать хлеб сливочным творогом, натереть моцареллу, выложить на тост, накрыть второй частью хлеба и поджарить с двух сторон на сухой сковороде.

5. По готовности печеные овощи выложить в кастрюлю, налить сливки, томаты в собственном соке, соль и все тщательно взбить блендером до однородности.

6. Обязательно поставить кастрюлю на средний огонь, доводя до кипения.

7. Полить сливками, посыпать тыквенными семенами и подавать.

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