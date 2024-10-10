Самый вкусный осенний суп из тыквы: обязательно приготовьте блюдо в этом сезоне
Тыквенный суп – это восхитительное осеннее блюдо, которое не только вкусное, но и очень питательное. Используемые продукты при приготовлении сохраняют всю свою пользу. Очень вкусно подавать с хрустящими хлебными тостами.
Идея приготовления самого вкусного осеннего супа с тыквой опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kris estet в Instagram. Вкус выходит очень нежным.
Ингредиенты:
- половина средней тыквы
- перец
- морковь – 1 большая
- помидоры – 1 большой или 8 черри
- чеснок – 2 головки
- сливки 15% – 200 мл.
- томаты в собственном соке или томатная паста – 200 мл.
- соль, масло
Ингредиенты для тостов:
- хлеб
- сливочный сыр
- моцарелла
Способ приготовления:
1. Все овощи выложить на противень.
2. Полить растительным маслом.
3. Накрыть фольгой и выпекать при температуре 200 градусов 40-60 минут (ориентироваться по духовке примерно час). Чеснок лучше отдельно в фольгу замотать, потому что печется долго.
4. Для тоста смазать хлеб сливочным творогом, натереть моцареллу, выложить на тост, накрыть второй частью хлеба и поджарить с двух сторон на сухой сковороде.
5. По готовности печеные овощи выложить в кастрюлю, налить сливки, томаты в собственном соке, соль и все тщательно взбить блендером до однородности.
6. Обязательно поставить кастрюлю на средний огонь, доводя до кипения.
7. Полить сливками, посыпать тыквенными семенами и подавать.
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