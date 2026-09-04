Самый вкусный осенний суп: рецепт из перца и запеченных помидоров

Осенью хочется простых и согревающих блюд из сезонных овощей. Крем-суп из запеченных помидоров и сладкого перца как раз такой: густой, ароматный и насыщенный по вкусу. Овощи сначала запекаются, а затем превращаются в нежную однородную основу. Приготовить такой осенний суп несложно, а большую часть времени он просто запекается в духовке.

Идея приготовления вкусного осеннего супа из помидоров и перца опубликована на странице karamelka life в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 7-8 шт.

красный болгарский перец – 2 шт.

лук – 2 небольших шт.

чеснок – 1 головка

оливковое масло – для запекания.

бульон – 500 мл, овощной или мясной.

сливки – 50-70 мл, желательно высокой жирности.

приправы – по вкусу.

сахар – 1 чайная ложка, по необходимости.

Способ приготовления:

1. Помидоры, болгарский перец и лук помойте и нарежьте крупными кусочками.

2. Головку чеснока можно оставить целой, лишь срезав верхнюю часть, чтобы после запекания было удобно достать мякоть.

3. Переложите овощи в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом и посыпьте приправами. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов.

4. Запекайте примерно 45-60 минут, пока овощи не станут мягкими и хорошо не подрумянятся.

5. Готовые овощи переложите в кастрюлю. Запеченный чеснок выжмите из шелухи и добавьте к помидорам и перцу.

6. Влейте 500 мл горячего бульона, перемешайте и проварите всё вместе около 10 минут на слабом огне.

7. Снимите кастрюлю с плиты и измельчите суп погружным блендером до гладкой кремообразной консистенции. Если хотите получить особенно нежный суп, его можно дополнительно протереть через сито.

8. Верните кастрюлю на плиту, добавьте сливки и подогрейте суп, не доводя его до сильного кипения. Попробуйте блюдо и, при необходимости, добавьте немного соли, приправ или чайную ложку сахара, если помидоры придали супу слишком выраженную кислинку.

9. Готовый крем-суп из запеченных помидоров и перца лучше всего подавать горячим. По желанию в него можно добавить сухарики, свежую зелень или несколько капель оливкового масла.

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