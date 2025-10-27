Самый вкусный паштет из домашних грибов: как приготовить любимую закуску
Домашний грибной паштет – это одна из самых простых и одновременно ароматных закусок, которую можно приготовить из доступных продуктов. Он хорошо подходит для праздничного стола, перекуса или как намазка на хлеб или тосты. Готовый паштет можно подавать сразу или хранить в банках, что делает его удобным для домашних заготовок на зиму.
Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы отварные, перекрученные – 2 кг.
- перец болгарский красный – 600 г
- морковь – 400 г
- лук – 600 г
- масло – 150–200 г
- томатная паста – 120 г
- соль – 60-65 г (или по вкусу)
- сахар – 90-100 г (регулируйте по вкусу)
- уксус – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на растительном масле до мягкости. После этого пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере.
2. Болгарский перец перекрутите и обжарьте в кастрюле с толстым дном около 20 минут. Это позволит испарить лишнюю жидкость и сделает вкус более концентрированным.
3. К перцу добавьте перекрученные грибы и овощную зажарку.
4. Перемешайте и тушите примерно 40-45 минут на слабом огне. Не забывайте помешивать, чтобы масса не пригорела.
5. В конце всыпьте соль, сахар, добавьте томатную пасту и уксус.
6. Продолжайте готовить еще 15-20 минут, пробуя на вкус и при необходимости корректируя специи.
7. Горячий паштет разложите в стерильные банки и закатайте. После остывания храните в прохладном месте.
