Домашний грибной паштет – это одна из самых простых и одновременно ароматных закусок, которую можно приготовить из доступных продуктов. Он хорошо подходит для праздничного стола, перекуса или как намазка на хлеб или тосты. Готовый паштет можно подавать сразу или хранить в банках, что делает его удобным для домашних заготовок на зиму.

Идея приготовления домашнего грибного паштета опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • грибы отварные, перекрученные – 2 кг.
  • перец болгарский красный – 600 г
  • морковь – 400 г
  • лук – 600 г
  • масло – 150–200 г
  • томатная паста – 120 г
  • соль – 60-65 г (или по вкусу)
  • сахар – 90-100 г (регулируйте по вкусу)
  • уксус – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте, морковь натрите и обжарьте на растительном масле до мягкости. После этого пропустите их через мясорубку или измельчите в блендере.

2. Болгарский перец перекрутите и обжарьте в кастрюле с толстым дном около 20 минут. Это позволит испарить лишнюю жидкость и сделает вкус более концентрированным.

3. К перцу добавьте перекрученные грибы и овощную зажарку.

4. Перемешайте и тушите примерно 40-45 минут на слабом огне. Не забывайте помешивать, чтобы масса не пригорела.

5. В конце всыпьте соль, сахар, добавьте томатную пасту и уксус.

6. Продолжайте готовить еще 15-20 минут, пробуя на вкус и при необходимости корректируя специи.

7. Горячий паштет разложите в стерильные банки и закатайте. После остывания храните в прохладном месте.

