Магазинный печеночный паштет никогда не сравнится с домашним. К тому же, готовить такое блюдо чрезвычайно просто. Вам не понадобятся никакие усилители вкуса – только овощи и мясо. А для идеального результата сверху очень вкусно добавить желе из клюквы.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень 400 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

веточка розмарина

Ингредиенты для желе:

клюква – 200 г

сахар – 2 ст.л.

желатин 1 ч.л.+ 2 ч.л. воды

Способ приготовления:

1. Печень очистите от лишних жилок, переложите в форму для запекания. Туда же добавьте нарезанный лук и морковь и яблоко.

2. Поставьте в духовку на 200 градусов на 30-40 минут.

3. Для желе, в сотейник добавьте клюкву, сахар и по желанию розмарин.

4. Проварите все вместе пока клюква не даст сок, хорошо раздавите ягодки, снимите с огня и добавьте замоченный желатин, перемешайте до растворения желатина.

5. Процедите через сито

6. Готовую печень с овощами и яблоком пробейте в блендере до однородной текстуры.

7. Переложите паштет в удобную емкость, сверху вылейте желе. По желанию можно украсить свежей клюквой и розмарином.

8. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы желе схватилось.

