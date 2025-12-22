Самый вкусный печеночный паштет для праздничного стола: добавьте желе из клюквы
Магазинный печеночный паштет никогда не сравнится с домашним. К тому же, готовить такое блюдо чрезвычайно просто. Вам не понадобятся никакие усилители вкуса – только овощи и мясо. А для идеального результата сверху очень вкусно добавить желе из клюквы.
Идея приготовления вкусного печеночного паштета для праздничного стола опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень 400 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- веточка розмарина
Ингредиенты для желе:
- клюква – 200 г
- сахар – 2 ст.л.
- желатин 1 ч.л.+ 2 ч.л. воды
Способ приготовления:
1. Печень очистите от лишних жилок, переложите в форму для запекания. Туда же добавьте нарезанный лук и морковь и яблоко.
2. Поставьте в духовку на 200 градусов на 30-40 минут.
3. Для желе, в сотейник добавьте клюкву, сахар и по желанию розмарин.
4. Проварите все вместе пока клюква не даст сок, хорошо раздавите ягодки, снимите с огня и добавьте замоченный желатин, перемешайте до растворения желатина.
5. Процедите через сито
6. Готовую печень с овощами и яблоком пробейте в блендере до однородной текстуры.
7. Переложите паштет в удобную емкость, сверху вылейте желе. По желанию можно украсить свежей клюквой и розмарином.
8. Поставьте в холодильник на пару часов, чтобы желе схватилось.
