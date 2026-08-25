Самый вкусный печеночный паштет: готовится элементарно

Печеночный паштет легко приготовить дома из простых продуктов. Он получается нежным, ароматным и отлично подходит в качестве обычной закуски или дополнения к завтраку. Особых хлопот с таким блюдом нет, ведь основные ингредиенты сначала запекаются вместе, а затем измельчаются. Готовый паштет достаточно охладить, чтобы он приобрел приятную густую консистенцию.

Идея приготовления вкусного печеночного паштета опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

сливки – 100 мл.

сливочное масло – 80 г

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте куриную печень. Хорошо промойте ее под прохладной водой, просушите и удалите лишний жир и прожилки. Это поможет сделать готовый паштет более однородным и нежным.

2. Очистите морковь и лук. Морковь нарежьте небольшими кусочками, а лук разделите на несколько частей. Яблоко также помойте, удалите сердцевину и нарежьте. Кожуру можно оставить, если она тонкая.

3. Подготовленную печень переложите в форму для запекания. Добавьте морковь, лук и яблоко, посолите и приправьте специями. Влейте сливки и накройте форму фольгой.

4. Запекайте всё вместе примерно 30 минут. Печень должна полностью приготовиться, но не пересушиться.

5. Готовую печень вместе с запеченными овощами и яблоком переложите в чашу блендера. Добавьте сливочное масло и взбейте смесь до максимально гладкой консистенции. При необходимости попробуйте паштет и добавьте еще немного соли или специй.

6. Готовую массу переложите в небольшую форму или контейнер, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник. Через некоторое время паштет станет гуще, и его будет удобно намазывать на хлеб.

7. Домашний печеночный паштет хорошо сочетается с поджаренным чёрным хлебом. По желанию его можно подать со свежими овощами, зеленью или хрустящими гренками.

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