Печеночный паштет – отличный вариант быстрой закуски. Именно в таком виде мясо, которое пригодится для блюда, имеет самый лучший вкус. А для того, чтобы сделать намазку в домашних условиях, вам понадобится всего три ингредиента.

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Идея приготовления нежного печеночного паштета из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Он понравится даже детям.

Ингредиенты:

куриная печень – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 100 г

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Лук нарезать, пассеровать на масле гхи до прозрачности.

2. Добавить натертую на мелкую терку морковь и пассеровать вместе минут 5.

3. Можно добавить соль, немного чёрного перца для аромата.

4. Печень промыть до прозрачной воды.

5. Нарезать и очистить от прожилок.

6. Овощи отложить в миску.

7. На чковородку выложить печень, постоянно перемешивая пассеровать минут 7-8.

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