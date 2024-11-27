Самый вкусный печеночный паштет, который понравится всем: понадобится всего четыре ингредиента
Печеночный паштет – отличный вариант быстрой закуски. Именно в таком виде мясо, которое пригодится для блюда, имеет самый лучший вкус. А для того, чтобы сделать намазку в домашних условиях, вам понадобится всего три ингредиента.
Идея приготовления нежного печеночного паштета из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Он понравится даже детям.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 100 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Лук нарезать, пассеровать на масле гхи до прозрачности.
2. Добавить натертую на мелкую терку морковь и пассеровать вместе минут 5.
3. Можно добавить соль, немного чёрного перца для аромата.
4. Печень промыть до прозрачной воды.
5. Нарезать и очистить от прожилок.
6. Овощи отложить в миску.
7. На чковородку выложить печень, постоянно перемешивая пассеровать минут 7-8.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: