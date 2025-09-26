Печеночный торт – лучшая домашняя, бюджетная и вкусная закуска, которая готовится элементарно. Для основы всего лишь понадобится приготовить тонкие печеночные блины, а начинка может быть любой – жареные грибы, лук, морковь, плавленный сыр, вареные яйца.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, который будет отличной закуской.

Ингредиенты:

600 г куриной печени

2 яйца

150 мл молока

60 г муки

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. перца

50 г растопленного сливочного масла

Начинка:

лук, морковь, (грибы по желанию), майонез, зубчик чеснока

Способ приготовления:

1. Блины: в чашу блендера переложите печень, муку, яйца, соль, перец, молоко, масло и перебейте.

2. Пожарьте блины.

3. Начинка: обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте майонез и чеснок, перемешайте.

4. Смажьте блины начинкой и сформируйте торт. Сверху присыпьте тертым яйцом и луком, поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: