Самый вкусный печеночный торт с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом
Печеночный торт – лучшая домашняя, бюджетная и вкусная закуска, которая готовится элементарно. Для основы всего лишь понадобится приготовить тонкие печеночные блины, а начинка может быть любой – жареные грибы, лук, морковь, плавленный сыр, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, который будет отличной закуской.
Ингредиенты:
- 600 г куриной печени
- 2 яйца
- 150 мл молока
- 60 г муки
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. перца
- 50 г растопленного сливочного масла
Начинка:
- лук, морковь, (грибы по желанию), майонез, зубчик чеснока
Способ приготовления:
1. Блины: в чашу блендера переложите печень, муку, яйца, соль, перец, молоко, масло и перебейте.
2. Пожарьте блины.
3. Начинка: обжарьте лук с морковью до золотистости, добавьте майонез и чеснок, перемешайте.
4. Смажьте блины начинкой и сформируйте торт. Сверху присыпьте тертым яйцом и луком, поставьте в холодильник.
