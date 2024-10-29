Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

Голубцы – любимое блюдо многих украинцев. Застолье без такого блюда почти невозможное. Многие хозяйки готовят изделия даже просто на обед, если семья большая. Но для того, чтобы начинка не была сухой, а листья жесткими, нужно соблюдать несколько секретов приготовления.

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Идея приготовления сочных голубцов с рисом на обед опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Не забывайте, что листья обязательно нужно ошпаривать, а в начинку добавлять только предварительно отварной рис.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • фарш из свинины – 500 г
  • рис в сухом виде – 200 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль, черный перец
  • вода – 800 мл
  • масло

Способ приготовления:

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья.

2. Вырезать середину.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

3. Рис также отварить до готовности.

4. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

5. Добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.

6. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и черный перец.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

7. Перемешать и можно скручивать голубцы.

8. Приблизительно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

9. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом, для которого нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

10. Если остались листья капусты, выложить сверху на голубцы.

Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш

11. Готовить под крышкой минимум час.

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