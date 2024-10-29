Голубцы – любимое блюдо многих украинцев. Застолье без такого блюда почти невозможное. Многие хозяйки готовят изделия даже просто на обед, если семья большая. Но для того, чтобы начинка не была сухой, а листья жесткими, нужно соблюдать несколько секретов приготовления.

Видео дня

Идея приготовления сочных голубцов с рисом на обед опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Не забывайте, что листья обязательно нужно ошпаривать, а в начинку добавлять только предварительно отварной рис.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

фарш из свинины – 500 г

рис в сухом виде – 200 г

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль, черный перец

вода – 800 мл

масло

Способ приготовления:

1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья.

2. Вырезать середину.

3. Рис также отварить до готовности.

4. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности.

5. Добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.

6. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и черный перец.

7. Перемешать и можно скручивать голубцы.

8. Приблизительно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.

9. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом, для которого нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.

10. Если остались листья капусты, выложить сверху на голубцы.

11. Готовить под крышкой минимум час.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: