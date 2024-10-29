Самый вкусный рецепт голубцов для обеда: обязательно ли отваривать рис в фарш
Голубцы – любимое блюдо многих украинцев. Застолье без такого блюда почти невозможное. Многие хозяйки готовят изделия даже просто на обед, если семья большая. Но для того, чтобы начинка не была сухой, а листья жесткими, нужно соблюдать несколько секретов приготовления.
Идея приготовления сочных голубцов с рисом на обед опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Не забывайте, что листья обязательно нужно ошпаривать, а в начинку добавлять только предварительно отварной рис.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- фарш из свинины – 500 г
- рис в сухом виде – 200 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль, черный перец
- вода – 800 мл
- масло
Способ приготовления:
1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья.
2. Вырезать середину.
3. Рис также отварить до готовности.
4. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности.
5. Добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.
6. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и черный перец.
7. Перемешать и можно скручивать голубцы.
8. Приблизительно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.
9. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом, для которого нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.
10. Если остались листья капусты, выложить сверху на голубцы.
11. Готовить под крышкой минимум час.
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