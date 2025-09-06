Самый вкусный рецепт рваной говядины: что сделать, чтобы мясо было сочным
К картофельному пюре можно приготовить очень вкусную рваную говядину. Мясо нужно протушить вместе с ароматными овощами, добавив бульон и соус – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочной рваной говядины к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – 1,5-2 кг.
Овощи:
- морковь – 2 шт. маленькие
- стебель сельдерея – 1 шт.
- порей – несколько листочков
- лук – 1 шт.
- лук синий – половина
- чеснок – 2 больших зубчика
- розмарин – 1 веточка
- базилик (молодой) – 1 веточка
- бульон мясной или вода – 400 мл.
- томатный соус – 4 ст.л.
- соль – 1 ч.л. с горкой
- красное вино – 150 мл.
Способ приготовления:
1. В кастрюлю с толстыми стенками выложить мясо и все почищенные и нарезанные овощи.
2. Соединить бульон, томатный соус, соль, красное вино.
3. Перемешать и залить на мясо.
4. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 5 часов. Несколько раз можно перевернуть мясо.
5. За это время сделать картофельное пюре – это идеальный гарнир для рваной говядины.
6. Готовое мясо порвать на волокна.
7. Подавать с картофельным пюре.
