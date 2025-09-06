Самый вкусный рецепт рваной говядины: что сделать, чтобы мясо было сочным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
288
К картофельному пюре можно приготовить очень вкусную рваную говядину. Мясо нужно протушить вместе с ароматными овощами, добавив бульон и соус – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочной рваной говядины к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

  • говядина – 1,5-2 кг.

Овощи:

  • морковь – 2 шт. маленькие
  • стебель сельдерея – 1 шт.
  • порей – несколько листочков
  • лук – 1 шт.
  • лук синий – половина
  • чеснок – 2 больших зубчика
  • розмарин – 1 веточка
  • базилик (молодой) – 1 веточка
  • бульон мясной или вода – 400 мл.
  • томатный соус – 4 ст.л.
  • соль – 1 ч.л. с горкой
  • красное вино – 150 мл.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с толстыми стенками выложить мясо и все почищенные и нарезанные овощи.

2. Соединить бульон, томатный соус, соль, красное вино.

3. Перемешать и залить на мясо.

4. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 5 часов. Несколько раз можно перевернуть мясо.

5. За это время сделать картофельное пюре – это идеальный гарнир для рваной говядины.

6. Готовое мясо порвать на волокна.

7. Подавать с картофельным пюре.

