К картофельному пюре можно приготовить очень вкусную рваную говядину. Мясо нужно протушить вместе с ароматными овощами, добавив бульон и соус – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочной рваной говядины к картофельному пюре опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 1,5-2 кг.

Овощи:

морковь – 2 шт. маленькие

стебель сельдерея – 1 шт.

порей – несколько листочков

лук – 1 шт.

лук синий – половина

чеснок – 2 больших зубчика

розмарин – 1 веточка

базилик (молодой) – 1 веточка

бульон мясной или вода – 400 мл.

томатный соус – 4 ст.л.

соль – 1 ч.л. с горкой

красное вино – 150 мл.

Способ приготовления:

1. В кастрюлю с толстыми стенками выложить мясо и все почищенные и нарезанные овощи.

2. Соединить бульон, томатный соус, соль, красное вино.

3. Перемешать и залить на мясо.

4. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 5 часов. Несколько раз можно перевернуть мясо.

5. За это время сделать картофельное пюре – это идеальный гарнир для рваной говядины.

6. Готовое мясо порвать на волокна.

7. Подавать с картофельным пюре.

