Шампиньоны по-корейски – это блюдо, которое можно приготовить за несколько минут, а потом наслаждаться им несколько дней подряд. Грибы получаются сочными, ароматными, с легкой остротой и насыщенным вкусом. Это универсальная закуска, которая прекрасно подходит как к праздничному столу, так и к обычному ужину. А главное – такие маринованные шампиньоны могут храниться в холодильнике несколько дней, с каждым днем становясь еще вкуснее.

Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов по-корейски опубликована на странице фудблогера realniko de в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 г

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

петрушка – небольшой пучок

масло – 40 мл.

уксус 5% – 20 мл.

соевый соус – 20 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны очистите, помойте и отварите в подсоленной воде вместе с лавровым листом в течение 5-7 минут.

2. Затем откиньте на дуршлаг и дайте грибам полностью остыть.

3. Для маринада смешайте соль, сахар, соевый соус, уксус, масло, черный перец и измельченный чеснок.

4. Добавьте нарезанный кольцами лук, натертую на корейской терке морковь, измельченную петрушку и охлажденные шампиньоны.

5. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маринадом.

6. Переложите смесь в герметичный контейнер или банку, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов.

