Самый вкусный рецепт шампиньонов по-корейски: могут долго храниться в холодильнике
Шампиньоны по-корейски – это блюдо, которое можно приготовить за несколько минут, а потом наслаждаться им несколько дней подряд. Грибы получаются сочными, ароматными, с легкой остротой и насыщенным вкусом. Это универсальная закуска, которая прекрасно подходит как к праздничному столу, так и к обычному ужину. А главное – такие маринованные шампиньоны могут храниться в холодильнике несколько дней, с каждым днем становясь еще вкуснее.
Идея приготовления пикантных маринованных шампиньонов по-корейски опубликована на странице фудблогера realniko de в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка – небольшой пучок
- масло – 40 мл.
- уксус 5% – 20 мл.
- соевый соус – 20 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны очистите, помойте и отварите в подсоленной воде вместе с лавровым листом в течение 5-7 минут.
2. Затем откиньте на дуршлаг и дайте грибам полностью остыть.
3. Для маринада смешайте соль, сахар, соевый соус, уксус, масло, черный перец и измельченный чеснок.
4. Добавьте нарезанный кольцами лук, натертую на корейской терке морковь, измельченную петрушку и охлажденные шампиньоны.
5. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись маринадом.
6. Переложите смесь в герметичный контейнер или банку, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 8-10 часов.
