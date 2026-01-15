Все рецепты
Самый вкусный рецепт жареной рыбы: в каком кляре приготовить
Самый простой рецепт приготовить рыбу – пожарить ее в кляре. Но при этом важно не пересушить продукт. Соедините всего несколько простых ингредиентов для кляра, чтобы результат получился идеальным.
Идея приготовления жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- филе рыбы (пангасиус) – 500 г
- яйцо – 2 шт.
- мука – 1 ст.л.
- масло
- соль, приправа для рыбы
Способ приготовления:
1. Рыбу разморозить.
2. Порезать на кусочки.
3. Каждый кусочек посыпать приправами и посолить.
4. В мисочке взбить яйца с мукой.
5. Добавить щепотку соли и размешать, чтобы не было комочков.
6. Разогреть сковородку, добавить туда масло.
7. Каждый кусочек рыбы окунуть в кляр.
8. Жарить на сковородке с обеих сторон (до готовности).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: