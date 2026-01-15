Самый простой рецепт приготовить рыбу – пожарить ее в кляре. Но при этом важно не пересушить продукт. Соедините всего несколько простых ингредиентов для кляра, чтобы результат получился идеальным.

Идея приготовления жареной рыбы в кляре опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

филе рыбы (пангасиус) – 500 г

яйцо – 2 шт.

мука – 1 ст.л.

масло

соль, приправа для рыбы

Способ приготовления:

1. Рыбу разморозить.

2. Порезать на кусочки.

3. Каждый кусочек посыпать приправами и посолить.

4. В мисочке взбить яйца с мукой.

5. Добавить щепотку соли и размешать, чтобы не было комочков.

6. Разогреть сковородку, добавить туда масло.

7. Каждый кусочек рыбы окунуть в кляр.

8. Жарить на сковородке с обеих сторон (до готовности).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: