Самый вкусный салат "Суши": как приготовить оригинальное блюдо на Новый год
Совсем скоро наступит новогодняя ночь, во время которой за праздничным столом соберутся самые дорогие люди. Важно создать разнообразие блюд, которыми смогут наслаждаться все желающие. В частности, на праздничном столе должны находиться вкусные салаты, среди которых гости смогут выбрать самые любимые.
Фудблогер с ником Aesthetic&Eat yf на своем YouTube-канале рассказала, как приготовить вкуснейший салат "Суши". Это оригинальное блюдо будет идеально подходить на Новый год, а также является прекрасной альтернативой японским суши.
Ингредиенты на форму d 20 см
- Рис для суши – 300 гр
- Вода – 370 гр
- Уксус – 25 мл
- Сахар – 15 гр
- Соль – ¼ ч.л.
- Листья норы – 2 шт
- Слабосоленая красная рыба – 300 гр
- Огурец – 1 шт
- Авокадо – 1 шт
- Сливочный сыр – 250 гр
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Соевый соус – для подачи
- Васаби – для подачи
- Имбирь – для подачи
Способ приготовления
1.Готовим рис. Помещаем рис в миску, добавляем холодную воду, перемешиваем, промываем рис. Делаем эту процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
2. Промытый рис помещаем в кастрюлю, заливаем водой и накрываем крышкой. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Далее убавляем огонь до минимального и провариваем рис еще 15 мин. Снимаем рис с огня и оставляем остыть в течение 20 мин. Охлажденный рис перекладываем в миску, заправляем соусом, смешиваем и полностью охлаждаем.
3. В отдельную миску помещаем рисовый уксус, сахар, соль и размешиваем до полного растворения всех составляющих.
4. Огурец нарезаем тонкими слайсами с помощью овощечистки.
5. Авокадо разрезаем пополам, достаем косточку, вынимаем мякоть и нарезаем тонкими дольками.
6. Красную рыбу нарезаем кубиками среднего размера.
7. К сливочному сыру добавляем соевый соус и смешиваем до однородности.
8. Листья норы нарезаем мелкими кусочками в охлажденный рис и перемешиваем.
9. Берем форму, промазываем ее стенки растительным маслом.
10. Помещаем кольцо в тарелку, в которой будем подавать салат. На дно выкладываем половину порции риса из норы. Распределяем и спрессовываем рис по всей площади формы.
11. Сверху покрываем слоем сливочного сыра. Далее выкладываем дольки авокадо и промазываем тонким слоем сыра. Следующим слоем выкладываем часть красной рыбы и промазываем небольшим количеством сыра. Далее выкладываем огурцы и смазываем сыром.
12. Сверху помещаем вторую порцию риса, хорошо спрессовываем и промазываем сыром.
13. Выкладываем оставшуюся красную рыбу и распределяем по всей площади салата. Снимаем кольцо.
14. Перед подачей на стол нарезаем салат на порционные кусочки и приправляем в васаби, имбирем и соевым соусом.
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