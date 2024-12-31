Совсем скоро наступит новогодняя ночь, во время которой за праздничным столом соберутся самые дорогие люди. Важно создать разнообразие блюд, которыми смогут наслаждаться все желающие. В частности, на праздничном столе должны находиться вкусные салаты, среди которых гости смогут выбрать самые любимые.

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Фудблогер с ником Aesthetic&Eat yf на своем YouTube-канале рассказала, как приготовить вкуснейший салат "Суши". Это оригинальное блюдо будет идеально подходить на Новый год, а также является прекрасной альтернативой японским суши.

Ингредиенты на форму d 20 см

Рис для суши – 300 гр

Вода – 370 гр

Уксус – 25 мл

Сахар – 15 гр

Соль – ¼ ч.л.

Листья норы – 2 шт

Слабосоленая красная рыба – 300 гр

Огурец – 1 шт

Авокадо – 1 шт

Сливочный сыр – 250 гр

Соевый соус – 1 ст.л.

Соевый соус – для подачи

Васаби – для подачи

Имбирь – для подачи

Способ приготовления

1.Готовим рис. Помещаем рис в миску, добавляем холодную воду, перемешиваем, промываем рис. Делаем эту процедуру несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

2. Промытый рис помещаем в кастрюлю, заливаем водой и накрываем крышкой. Ставим кастрюлю на средний огонь и доводим до кипения. Далее убавляем огонь до минимального и провариваем рис еще 15 мин. Снимаем рис с огня и оставляем остыть в течение 20 мин. Охлажденный рис перекладываем в миску, заправляем соусом, смешиваем и полностью охлаждаем.

3. В отдельную миску помещаем рисовый уксус, сахар, соль и размешиваем до полного растворения всех составляющих.

4. Огурец нарезаем тонкими слайсами с помощью овощечистки.

5. Авокадо разрезаем пополам, достаем косточку, вынимаем мякоть и нарезаем тонкими дольками.

6. Красную рыбу нарезаем кубиками среднего размера.

7. К сливочному сыру добавляем соевый соус и смешиваем до однородности.

8. Листья норы нарезаем мелкими кусочками в охлажденный рис и перемешиваем.

9. Берем форму, промазываем ее стенки растительным маслом.

10. Помещаем кольцо в тарелку, в которой будем подавать салат. На дно выкладываем половину порции риса из норы. Распределяем и спрессовываем рис по всей площади формы.

11. Сверху покрываем слоем сливочного сыра. Далее выкладываем дольки авокадо и промазываем тонким слоем сыра. Следующим слоем выкладываем часть красной рыбы и промазываем небольшим количеством сыра. Далее выкладываем огурцы и смазываем сыром.

12. Сверху помещаем вторую порцию риса, хорошо спрессовываем и промазываем сыром.

13. Выкладываем оставшуюся красную рыбу и распределяем по всей площади салата. Снимаем кольцо.

14. Перед подачей на стол нарезаем салат на порционные кусочки и приправляем в васаби, имбирем и соевым соусом.

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