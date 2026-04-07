Самый вкусный шашлык в духовке: добавьте томатный маринад

Екатерина Ягович
Кулинария
Самый вкусный шашлык в духовке: добавьте томатный маринад

Сочный шашлык можно приготовить даже в духовке. Мясо получится очень нежным, если замариновать его в томатном соке. Подавать очень вкусно с маринованным луком.

Как приготовить сочный шашлык в духовке рассказала фудблогер diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • мясо – 2 кг.
  • приправа 10 овощей
  • соль
  • томатный сок – 300 мл.

Способ приготовления:

1. Мясо помыть и нарезать на куски.

2. Выложить на противень.

3. Посыпать солью и приправой 10 овощей.

4. Влить томатный сок.

5. Отправить на ночь в холодильник мариноваться.

6. Запекать на второй день при температуре 170 градусов час.

7. Можно в процессе перевернуть мясо.

8. Подавать с маринованным луком и лавашем.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты