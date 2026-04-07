Самый вкусный шашлык в духовке: добавьте томатный маринад
Сочный шашлык можно приготовить даже в духовке. Мясо получится очень нежным, если замариновать его в томатном соке. Подавать очень вкусно с маринованным луком.
Как приготовить сочный шашлык в духовке рассказала фудблогер diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо – 2 кг.
- приправа 10 овощей
- соль
- томатный сок – 300 мл.
Способ приготовления:
1. Мясо помыть и нарезать на куски.
2. Выложить на противень.
3. Посыпать солью и приправой 10 овощей.
4. Влить томатный сок.
5. Отправить на ночь в холодильник мариноваться.
6. Запекать на второй день при температуре 170 градусов час.
7. Можно в процессе перевернуть мясо.
8. Подавать с маринованным луком и лавашем.
