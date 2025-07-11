Самый вкусный суп с фрикадельками на ужин: что добавить, чтобы было сытнее
Суп с фрикадельками – любимое блюдо во многих семьях. Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – это идеальный вариант, потому что вам не придется долго отваривать мясо. А для того, чтобы получилось более сытнее, добавьте лапшу быстрого приготовления.
Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- чеснок 3 зубчика
- вермишель быстрого приготовления с курицей – 1 пачка
- вода – 1,7 л.
- укроп, петрушка
- растительное масло
- лавровый лист, соль, приправа, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кубиком, переложить в кастрюлю.
2. Залить водой и поставить на средний огонь.
3. Готовить до полуготовности.
4. Куриное филе нарезать на кусочки.
5. Взбить в блендере или перекрутить через мясорубку.
6. Переложить в тарелку.
7. Лук нарезать, отправить в блендер, добавить чеснок и измельчить.
8. Соединить с фаршем.
9. Добавить соль, перец, паприку.
10. Хорошо перемешать и отбить фарш.
11. Сформировать фрикадельки, смачивая руки водой.
12. Лук и морковь обжарить на растительном масле.
13. Когда картофель будет полуготовым – добавить зажарку.
14. Затем отправить в суп фрикадельки. Варить после закипания 5 минут.
15. Добавить вермишель, укроп, петрушку, лавровый лист, соль, перец, приправу из вермишели.
16. Перемешать и готовить еще несколько минут.
17. Выключить огонь и дать постоять супу 15 минут.
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