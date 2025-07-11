Суп с фрикадельками – любимое блюдо во многих семьях. Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – это идеальный вариант, потому что вам не придется долго отваривать мясо. А для того, чтобы получилось более сытнее, добавьте лапшу быстрого приготовления.

Идея приготовления вкусного супа с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 2 шт.

чеснок 3 зубчика

вермишель быстрого приготовления с курицей – 1 пачка

вода – 1,7 л.

укроп, петрушка

растительное масло

лавровый лист, соль, приправа, перец, паприка

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кубиком, переложить в кастрюлю.

2. Залить водой и поставить на средний огонь.

3. Готовить до полуготовности.

4. Куриное филе нарезать на кусочки.

5. Взбить в блендере или перекрутить через мясорубку.

6. Переложить в тарелку.

7. Лук нарезать, отправить в блендер, добавить чеснок и измельчить.

8. Соединить с фаршем.

9. Добавить соль, перец, паприку.

10. Хорошо перемешать и отбить фарш.

11. Сформировать фрикадельки, смачивая руки водой.

12. Лук и морковь обжарить на растительном масле.

13. Когда картофель будет полуготовым – добавить зажарку.

14. Затем отправить в суп фрикадельки. Варить после закипания 5 минут.

15. Добавить вермишель, укроп, петрушку, лавровый лист, соль, перец, приправу из вермишели.

16. Перемешать и готовить еще несколько минут.

17. Выключить огонь и дать постоять супу 15 минут.

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