Торт из кабачков уже давно стал одной из самых популярных летних закусок. Его ценят за нежную текстуру, простоту приготовления и возможность подать обычные кабачки в праздничном виде. Благодаря крем-сыру и слабосоленой форели блюдо получается изысканным, а после нескольких часов в холодильнике коржи хорошо пропитываются и становятся ещё вкуснее.

Идея приготовления сытного кабачкового торта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г (в отжатом виде)

яйца – 2 шт.

мука – 110 г

соль – 1/2 ч.л.

растительное масло – для обжаривания

крем-сыр – 400 г

слабосоленая форель – 150 г

икра – для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы овощи пустили сок.

2. Хорошо отожмите кабачковую массу от лишней жидкости.

3. Добавьте яйца и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.

4. На разогретой и слегка смазанной маслом сковороде обжарьте тонкие кабачковые лепешки до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Готовые лепешки остудите. Форель нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками.

6. Начните собирать торт: выложите кабачковый корж, смажьте его крем-сыром, сверху равномерно распределите часть форели.

7. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты.

8. Верхний слой украсьте икрой или другими элементами декора по своему вкусу.

9. Поставьте кабачковый торт в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался.

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