Самый вкусный торт из кабачков: рецепт блюда на каждый день и для праздничного стола
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Торт из кабачков уже давно стал одной из самых популярных летних закусок. Его ценят за нежную текстуру, простоту приготовления и возможность подать обычные кабачки в праздничном виде. Благодаря крем-сыру и слабосоленой форели блюдо получается изысканным, а после нескольких часов в холодильнике коржи хорошо пропитываются и становятся ещё вкуснее.
Идея приготовления сытного кабачкового торта опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г (в отжатом виде)
- яйца – 2 шт.
- мука – 110 г
- соль – 1/2 ч.л.
- растительное масло – для обжаривания
- крем-сыр – 400 г
- слабосоленая форель – 150 г
- икра – для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на несколько минут, чтобы овощи пустили сок.
2. Хорошо отожмите кабачковую массу от лишней жидкости.
3. Добавьте яйца и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной консистенции.
4. На разогретой и слегка смазанной маслом сковороде обжарьте тонкие кабачковые лепешки до золотистой корочки с обеих сторон.
5. Готовые лепешки остудите. Форель нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кусочками.
6. Начните собирать торт: выложите кабачковый корж, смажьте его крем-сыром, сверху равномерно распределите часть форели.
7. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты.
8. Верхний слой украсьте икрой или другими элементами декора по своему вкусу.
9. Поставьте кабачковый торт в холодильник как минимум на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался.
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