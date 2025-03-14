Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

Хек – вкусная и сочная рыба. К тому же очень бюджетная. Для того, чтобы ее приготовить на обед, вам нужно добавить всего несколько простых ингредиентов для удачного результата.

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Идея приготовления сочного хека на обед опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Можно запекать в духовке или в мультипечке.

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

Ингредиенты:

  • хек – 2 кг.
  • сметана – 200 мл.
  • соль – 1 ч.л. (или по вкусу)
  • свежемолотый перец – по вкусу
  • кетчуп – 50 г
  • горчица в зернах – 50 г
  • чеснок – 4 зубчика
  • соевый соус – 50 мл.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • масло – 50 мл.
  • картофель – 4 шт.

Способ приготовления:

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

1. Хек почистить, порезать на порционные кусочки.

2. Для маринада смешать сметану, соль, перец, кетчуп, горчицу, измельченный чеснок и соевый соус.

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

3. Полить рыбу и оставить мариноваться.

4. Обжарить овощи.

5. Лук нарезать, морковь натереть.

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

6. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета (5 минут), посолить и поперчить.

7. Выложить слои.

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

8. Картофель нарезать тонкими полосками, выложить на чашу мультипечи (или противень).

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

9. Сверху – овощи, затем маринованная рыба. Полить остатками соуса.

10. В мультипечке запекать 30 минут. В духовке – 35-45 минут при температуре 180 градусов (ориентируйтесь по готовности картофеля).

Самый вкусный тушеный хек с морковью и луком: вариант бюджетного блюда для сытного обеда

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