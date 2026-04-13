Жареный карп – это классика украинской кухни, которая всегда ассоциируется с домашним уютом и простыми, но насыщенными вкусами. Несмотря на свою доступность, это блюдо может быть по-настоящему изысканным, если знать несколько кулинарных секретов. Главное – правильно подготовить рыбу и достичь той самой хрустящей корочки. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит даже для ежедневного меню.

Идея приготовления вкусного жареного карпа на сковородке опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

карп – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

мука (кукурузная) – 100-150 г

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Нарезать рыбу порционными кусками толщиной до 2 см, предварительно очистив и подготовив ее.

2. Натереть куски рыбы солью и перцем, оставить мариноваться примерно на 30 минут.

3. Переложить рыбу в пакет и добавить муку, завязать пакет и хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусок равномерно покрылся панировкой.

4. Разогреть масло на сковороде до высокой температуры.

5. Выложить рыбу на сковороду и жарить с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

6. Выложить готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

