Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
165
Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

Жареный карп – это классика украинской кухни, которая всегда ассоциируется с домашним уютом и простыми, но насыщенными вкусами. Несмотря на свою доступность, это блюдо может быть по-настоящему изысканным, если знать несколько кулинарных секретов. Главное – правильно подготовить рыбу и достичь той самой хрустящей корочки. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и прекрасно подходит даже для ежедневного меню.

Идея приготовления вкусного жареного карпа на сковородке опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • карп – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • мука (кукурузная) – 100-150 г
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

1. Нарезать рыбу порционными кусками толщиной до 2 см, предварительно очистив и подготовив ее.

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

2. Натереть куски рыбы солью и перцем, оставить мариноваться примерно на 30 минут.

3. Переложить рыбу в пакет и добавить муку, завязать пакет и хорошо встряхнуть, чтобы каждый кусок равномерно покрылся панировкой.

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

4. Разогреть масло на сковороде до высокой температуры.

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

5. Выложить рыбу на сковороду и жарить с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

6. Выложить готовую рыбу на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Самый вкусный жареный карп в домашних условиях: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

