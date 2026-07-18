Селедка остается одной из самых любимых закусок украинцев. Ее подают к праздничному столу, добавляют к картофелю или просто выкладывают на свежий хлеб. Если хочется разнообразить классический вариант подачи, стоит приготовить сельдь в майонезном соусе с луком и зернистой горчицей. Такое блюдо получается нежным, ароматным и становится ещё вкуснее после недолгого маринования.

Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

репчатый лук – 1 крупная головка

филе слабосоленой сельди – 350 г

майонез – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ст.л.

молотый кориандр – по вкусу

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Если хотите сделать вкус более мягким, лук можно на несколько минут залить кипятком, а затем обсушить.

2. Филе слабосоленой сельди нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Для этого блюда лучше использовать уже готовое очищенное филе без костей.

3. В глубокой миске смешайте рыбу и лук. Добавьте майонез, зернистую горчицу, немного кориандра, черного перца и, при необходимости, небольшое количество соли.

4. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно покрыл кусочки сельди.

5. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

6. Перед подачей закуску можно украсить свежей зеленью или дополнительно посыпать зернами горчицы.

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