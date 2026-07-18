Селедка в майонезе: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
21
Селедка в майонезе: как вкусно приготовить
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Селедка остается одной из самых любимых закусок украинцев. Ее подают к праздничному столу, добавляют к картофелю или просто выкладывают на свежий хлеб. Если хочется разнообразить классический вариант подачи, стоит приготовить сельдь в майонезном соусе с луком и зернистой горчицей. Такое блюдо получается нежным, ароматным и становится ещё вкуснее после недолгого маринования.

Идея приготовления сельди в майонезе опубликована на странице anna zelenska в Instagram.

Селедка в майонезе: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • репчатый лук – 1 крупная головка
  • филе слабосоленой сельди – 350 г
  • майонез – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.
  • молотый кориандр – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала очистите лук и нарежьте его тонкими полукольцами. Если хотите сделать вкус более мягким, лук можно на несколько минут залить кипятком, а затем обсушить.

2. Филе слабосоленой сельди нарежьте небольшими кусочками одинакового размера. Для этого блюда лучше использовать уже готовое очищенное филе без костей.

Селедка в майонезе: как вкусно приготовить

3. В глубокой миске смешайте рыбу и лук. Добавьте майонез, зернистую горчицу, немного кориандра, черного перца и, при необходимости, небольшое количество соли.

4. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус равномерно покрыл кусочки сельди.

Селедка в майонезе: как вкусно приготовить

5. Накройте миску крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

6. Перед подачей закуску можно украсить свежей зеленью или дополнительно посыпать зернами горчицы.

Селедка в майонезе: как вкусно приготовить

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