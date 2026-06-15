В сезон молодых кабачков особой популярностью пользуются простые домашние закуски из доступных ингредиентов. Одним из таких блюд являются кабачковые сэндвичи, сочетающие в себе хрустящую корочку и нежную начинку. Их можно подать как на семейный обед, так и на праздничный стол. Готовятся они довольно просто, а результат получается сытным и аппетитным. Именно поэтому эта летняя закуска уже несколько сезонов остается среди любимых рецептов многих хозяек.

Идея приготовления вкусных кабачковых сэндвичей опубликована на странице фудблогерши kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 2-3 ст.л.

панировочные сухари – 50-70 г

масло для жарки

соль – по вкусу.

плавленые сырки – 2 шт.

помидор – 1 небольшой

варёное яйцо – 1 шт.

чеснок – 3-4 зубчика

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Овощи помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно один сантиметр. Слегка посолите и оставьте на несколько минут.

2. Для панировки подготовьте три отдельных емкости. В одну насыпьте муку, во вторую разбейте и взбейте яйца, а в третью высыпьте панировочные сухари.

3. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.

4. На разогретой сковороде с маслом обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кружочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

5. Для начинки натрите на мелкой терке плавленые сырки и вареное яйцо. Помидор нарежьте мелкими кубиками.

6. Добавьте измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

7. На один кружочек обжаренного кабачка выложите порцию начинки и накройте вторым кружочком. Таким образом сформируйте все сэндвичи.

8. Перед подачей закуску можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы начинка стала более плотной.

9. Кабачковые сэндвичи вкусны как в теплом, так и в охлажденном виде, поэтому станут прекрасным дополнением к летнему меню и праздничному столу.

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