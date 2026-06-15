Сэндвичи из кабачков: как приготовить популярную летнюю закуску
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В сезон молодых кабачков особой популярностью пользуются простые домашние закуски из доступных ингредиентов. Одним из таких блюд являются кабачковые сэндвичи, сочетающие в себе хрустящую корочку и нежную начинку. Их можно подать как на семейный обед, так и на праздничный стол. Готовятся они довольно просто, а результат получается сытным и аппетитным. Именно поэтому эта летняя закуска уже несколько сезонов остается среди любимых рецептов многих хозяек.
Идея приготовления вкусных кабачковых сэндвичей опубликована на странице фудблогерши kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- панировочные сухари – 50-70 г
- масло для жарки
- соль – по вкусу.
- плавленые сырки – 2 шт.
- помидор – 1 небольшой
- варёное яйцо – 1 шт.
- чеснок – 3-4 зубчика
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Овощи помойте и нарежьте кружочками толщиной примерно один сантиметр. Слегка посолите и оставьте на несколько минут.
2. Для панировки подготовьте три отдельных емкости. В одну насыпьте муку, во вторую разбейте и взбейте яйца, а в третью высыпьте панировочные сухари.
3. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.
4. На разогретой сковороде с маслом обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые кружочки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
5. Для начинки натрите на мелкой терке плавленые сырки и вареное яйцо. Помидор нарежьте мелкими кубиками.
6. Добавьте измельченный чеснок, майонез, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
7. На один кружочек обжаренного кабачка выложите порцию начинки и накройте вторым кружочком. Таким образом сформируйте все сэндвичи.
8. Перед подачей закуску можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы начинка стала более плотной.
9. Кабачковые сэндвичи вкусны как в теплом, так и в охлажденном виде, поэтому станут прекрасным дополнением к летнему меню и праздничному столу.
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