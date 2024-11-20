Зимой важно обеспечить детский организм витаминами и полезными веществами. Сезонные продукты – это отличный выбор, ведь они сохраняют максимум пользы и доступные в течение холодного времени года.

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Подробным перечнем фруктов и овощей, которые можно включать в рацион детей зимой, поделилась педиатр dr.yuliia.ped на своей странице в Instagram. Все расписано по месяцам, что очень удобно.

Фрукты

Гранат

Киви

Лимон

Мандарин

Хурма

Яблоко

манго

Овощи

Свекла

Бруква

Тыква

Морковь

Пастернак

Редька

Топинамбур

Лук (белый, синий, порей)

Январь: расширяем меню

В январе список продуктов остается подобным декабрю, с небольшими изменениями.

Фрукты

Мандарины и яблоки по-прежнему остаются главными зимними фруктами.

Лимон и хурма остаются актуальными, а также добавляется артишок.

Овощи

Капуста, тыква, морковь – для приготовления пюре, супов или запеканок.

Лук и редька

Февраль: завершение зимнего сезона

Фрукты: лимон, яблоко, мандарин – основа фруктового меню. Артишок остается полезным дополнением для детей постарше.

Овощи: капуста, тыква, морковь, пастернак и топинамбур – лидеры среди овощей. Лук разных видов – обязательный элемент для укрепления иммунитета.

Рекомендации для родителей

1. Свежесть: выбирайте только свежие овощи и фрукты, без признаков гниения или плесени.

2. Подготовка: тщательно мойте и обрабатывайте перед употреблением.

3. Порции: следите за размерами порций, особенно, если продукты новые для ребенка.

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