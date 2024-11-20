Сезонные овощи и фрукты зимой: когда и что можно давать детям
Зимой важно обеспечить детский организм витаминами и полезными веществами. Сезонные продукты – это отличный выбор, ведь они сохраняют максимум пользы и доступные в течение холодного времени года.
Подробным перечнем фруктов и овощей, которые можно включать в рацион детей зимой, поделилась педиатр dr.yuliia.ped на своей странице в Instagram. Все расписано по месяцам, что очень удобно.
Фрукты
- Гранат
- Киви
- Лимон
- Мандарин
- Хурма
- Яблоко
- манго
Овощи
- Свекла
- Бруква
- Тыква
- Морковь
- Пастернак
- Редька
- Топинамбур
- Лук (белый, синий, порей)
Январь: расширяем меню
В январе список продуктов остается подобным декабрю, с небольшими изменениями.
Фрукты
- Мандарины и яблоки по-прежнему остаются главными зимними фруктами.
- Лимон и хурма остаются актуальными, а также добавляется артишок.
Овощи
- Капуста, тыква, морковь – для приготовления пюре, супов или запеканок.
- Лук и редька
Февраль: завершение зимнего сезона
- Фрукты: лимон, яблоко, мандарин – основа фруктового меню. Артишок остается полезным дополнением для детей постарше.
- Овощи: капуста, тыква, морковь, пастернак и топинамбур – лидеры среди овощей. Лук разных видов – обязательный элемент для укрепления иммунитета.
Рекомендации для родителей
1. Свежесть: выбирайте только свежие овощи и фрукты, без признаков гниения или плесени.
2. Подготовка: тщательно мойте и обрабатывайте перед употреблением.
3. Порции: следите за размерами порций, особенно, если продукты новые для ребенка.
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