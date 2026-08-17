Рыхлая шарлотка с яблоками – один из самых простых вариантов домашней выпечки. Она получается ароматной, мягкой и отлично сочетается с чаем или кофе. Для этого рецепта понадобятся обычные продукты, а особое внимание стоит уделить взбиванию яиц.

Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 средних

соль – щепотка

ванильный сахар – 15 г

сахар – 180 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки, очищенные и нарезанные – 500 г

сахар для яблок – 2 ст.л.

корица – по вкусу

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

1. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кусочками. Добавьте к ним две столовые ложки сахара, корицу и кукурузный крахмал. Перемешайте, чтобы кусочки яблок равномерно покрылись смесью.

2. Отдельно приготовьте тесто. В яйца добавьте щепотку соли и ванильный сахар. Начните взбивать миксером, постепенно добавляя обычный сахар. Взбивайте не менее 10 минут, пока масса не станет светлой, пышной и устойчивой.

3. Муку предварительно просейте и смешайте с разрыхлителем. Добавляйте её в яичную массу частями, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой. Не стоит долго вымешивать тесто, ведь важно сохранить его воздушную структуру.

4. Добавьте подготовленные яблоки в тесто и аккуратно перемешайте. Переложите массу в форму диаметром примерно 22 см и разровняйте поверхность.

5. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна оставаться сухой после прокалывания пирога.

6. Готовую шарлотку дайте немного остыть. Теплую выпечку можно посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. По желанию к яблокам можно добавить чуть больше корицы, чтобы аромат пирога был более выраженным.

В результате получится мягкая и воздушная шарлотка с сочными яблоками внутри. Это простой рецепт сезонной выпечки, который легко повторить дома без сложных ингредиентов.

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