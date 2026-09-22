Шарлотка со сливами и яблоками: простой рецепт домашней выпечки

Шарлотка со сливами и яблоками – простой домашний пирог, который легко приготовить из доступных продуктов. Сочетание сладких яблок и сочных слив делает выпечку ароматной и нежной. Фрукты можно подготовить буквально за несколько минут, а дальше остается только замесить тесто и поставить пирог в духовку. Такая шарлотка хорошо подходит для домашнего чаепития.

Идея приготовления нежной шарлотки со сливами и яблоками опубликована на странице valeriia.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

мука – 150 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

яблоки – 4 шт.

сливы – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить фрукты. Яблоки очистить по желанию, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.

2. Яйца разбить в глубокую миску. Добавить сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешать до однородности, чтобы сахар равномерно распределился в яичной массе.

3. Отдельно смешать муку с разрыхлителем. Постепенно добавить сухие ингредиенты в яичную смесь и замесить однородное тесто без комочков.

4. После этого добавить в тесто нарезанные кубиками яблоки и аккуратно перемешать, чтобы кусочки фруктов равномерно распределились.

5. Форму для выпечки застелить пергаментом. На дно выложить половинки слив срезом вверх. Сверху равномерно вылить тесто с яблоками и распределить его по всей форме.

6. Духовку заранее разогреть до 170 градусов. Выпекать шарлотку примерно 50 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: после прокалывания теста она должна оставаться сухой.

7. Готовый пирог достать из духовки, дать ему немного остыть, после чего осторожно вынуть из формы. Перед подачей шарлотку можно нарезать порционными кусочками.

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