Шашлык в лаваше: делимся простым рецептом из фарша
Шашлык в лаваше – это быстрый вариант домашнего блюда, которое сочетает сочный фарш, сыр и ароматные специи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится в обычной духовке. Блюдо получается сытным, с аппетитной корочкой и мягкой текстурой внутри. Его удобно подавать как на ежедневный ужин, так и для перекуса большой компанией.
Идея приготовления шашлыка в лаваше опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.
- фарш (куриный или другой нежирный) – 500 г
- лук зеленый – 1 пучок
- петрушка – 1 пучок
- твердый сыр – 100 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- специи – по вкусу
- кунжут – по вкусу
Для соуса:
- кетчуп или томатная паста – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Сделайте смесь из фарша, добавив измельченный зеленый лук, петрушку, соль, перец и любимые специи.
2. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Первый лист лаваша равномерно смажьте слоем фарша. Сверху посыпьте тертым сыром.
4. Накройте вторым листом лаваша и повторите те же слои. Третий лаваш используйте как верхний слой.
5. Полученную заготовку нарежьте на порционные кусочки и зафиксируйте их на шпажках.
6. Выложите в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20–25 минут.
Отдельно смешайте кетчуп с измельченным чесноком. Смажьте почти готовый шашлык этим соусом и верните в духовку еще на 10 минут, чтобы появилась ароматная корочка.
