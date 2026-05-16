Шашлык в лаваше – это быстрый вариант домашнего блюда, которое сочетает сочный фарш, сыр и ароматные специи. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится в обычной духовке. Блюдо получается сытным, с аппетитной корочкой и мягкой текстурой внутри. Его удобно подавать как на ежедневный ужин, так и для перекуса большой компанией.

Идея приготовления шашлыка в лаваше опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.

фарш (куриный или другой нежирный) – 500 г

лук зеленый – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

твердый сыр – 100 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

кунжут – по вкусу

Для соуса:

кетчуп или томатная паста – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Сделайте смесь из фарша, добавив измельченный зеленый лук, петрушку, соль, перец и любимые специи.

2. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Первый лист лаваша равномерно смажьте слоем фарша. Сверху посыпьте тертым сыром.

4. Накройте вторым листом лаваша и повторите те же слои. Третий лаваш используйте как верхний слой.

5. Полученную заготовку нарежьте на порционные кусочки и зафиксируйте их на шпажках.

6. Выложите в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20–25 минут.

Отдельно смешайте кетчуп с измельченным чесноком. Смажьте почти готовый шашлык этим соусом и верните в духовку еще на 10 минут, чтобы появилась ароматная корочка.

