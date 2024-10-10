Шеф-повар, награжденный звездой Мишлена, поделился рецептом идеального картофельного пюре
Картофельное пюре является одним из самых популярных видов гарнира в мире. Оно обязательно должно иметь красивый вид, нежную воздушную структуру и насыщенный сливочный вкус.
Как правильно приготовить картофельное пюре, Mirror рассказала шеф-повар, награжденная звездой Мишлена Поппи О'Тул. Она утверждает, что следуя этому рецепту, пюре всегда получится очень вкусным.
Ингредиенты
- Картофель – 4 шт.
- Соленое сливочное масло – 75 гр
- Молоко или сливки – 50 мл
- Соль – 2 ст.л.
- Растопленное сливочное масло – по желанию
Способ приготовления
1. Картофель чистим и нарезаем его кольцами толщиной 1 см.
2. Выкладываем картофель в кастрюлю и наливаем воды, чтобы покрыла все овощи. Добавляем щепотку соли и включаем нагрев.
3. Готовим картофель к готовности, но не перевариваем.
4. Сливаем воду из картофеля и даем ей дойти до готовности благодаря своей паре. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 3-5 минут.
5. Пропускаем картофель через сито и добавляем сливочное масло.
6. Молоко или сливки подогреваем и добавляем к перетертому картофелю.
7. Перемешиваем до однородности.
8. Выкладываем на тарелку.
9. Также на этом этапе можно добавить столовую ложку растопленного сливочного масла.
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