Картофельное пюре является одним из самых популярных видов гарнира в мире. Оно обязательно должно иметь красивый вид, нежную воздушную структуру и насыщенный сливочный вкус.

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Как правильно приготовить картофельное пюре, Mirror рассказала шеф-повар, награжденная звездой Мишлена Поппи О'Тул. Она утверждает, что следуя этому рецепту, пюре всегда получится очень вкусным.

Ингредиенты

Картофель – 4 шт.

Соленое сливочное масло – 75 гр

Молоко или сливки – 50 мл

Соль – 2 ст.л.

Растопленное сливочное масло – по желанию

Способ приготовления

1. Картофель чистим и нарезаем его кольцами толщиной 1 см.

2. Выкладываем картофель в кастрюлю и наливаем воды, чтобы покрыла все овощи. Добавляем щепотку соли и включаем нагрев.

3. Готовим картофель к готовности, но не перевариваем.

4. Сливаем воду из картофеля и даем ей дойти до готовности благодаря своей паре. Накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 3-5 минут.

5. Пропускаем картофель через сито и добавляем сливочное масло.

6. Молоко или сливки подогреваем и добавляем к перетертому картофелю.

7. Перемешиваем до однородности.

8. Выкладываем на тарелку.

9. Также на этом этапе можно добавить столовую ложку растопленного сливочного масла.

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