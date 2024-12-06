Шикарный новогодний салат "Гранат": как приготовить дома без заморочек

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
186
Шикарный новогодний салат 'Гранат': как приготовить дома без заморочек

Блюда на новогоднем столе должны выглядеть празднично. Поэтому накануне праздников хозяйки начинают поиски не только вкусных, но и красивых рецептов разнообразных закусок и салатов.

Видео дня

Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Валерия Велигура. Она рассказала, как приготовить шикарный салат "Гранат".

Шикарный новогодний салат ''Гранат'': как приготовить дома без заморочек

Ингредиенты

  • Филе курицы – 350 гр
  • Гранат – 1 шт
  • Грецкие орехи – 75 гр
  • Майонез – 75 гр
  • Сметана – 75 гр
  • Чеснок – 1-2 зуб
  • Хмели-суннели – 1 ч.л.
  • Свекла вареная – 1 шт
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Мясо отвариваем до готовности и разделяем на волокна.

2. С граната снимаем хвостик и вынимаем зернышки.

Шикарный новогодний салат ''Гранат'': как приготовить дома без заморочек

3. В глубокой емкости сочетаем мясо, зерна 2/3 граната, измельченные орешки, майонез, сметану, чеснок, соль, перец и хмели-сунели.

4. Кладем в глубокую пиалку и хорошо прижимаем. Переворачиваем, снимаем и придаем форму граната.

Шикарный новогодний салат ''Гранат'': как приготовить дома без заморочек

5. Добавляем хвостик из граната и покрываем слоем натертой вареной свеклы.

Шикарный новогодний салат ''Гранат'': как приготовить дома без заморочек

6. Делаем надрез, достаем часть салата, немного смазываем майонезом или сметаной и покрываем зернами гранату.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов:

Рецептысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты