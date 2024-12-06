Шикарный новогодний салат "Гранат": как приготовить дома без заморочек
Блюда на новогоднем столе должны выглядеть празднично. Поэтому накануне праздников хозяйки начинают поиски не только вкусных, но и красивых рецептов разнообразных закусок и салатов.
Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Валерия Велигура. Она рассказала, как приготовить шикарный салат "Гранат".
Ингредиенты
- Филе курицы – 350 гр
- Гранат – 1 шт
- Грецкие орехи – 75 гр
- Майонез – 75 гр
- Сметана – 75 гр
- Чеснок – 1-2 зуб
- Хмели-суннели – 1 ч.л.
- Свекла вареная – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Мясо отвариваем до готовности и разделяем на волокна.
2. С граната снимаем хвостик и вынимаем зернышки.
3. В глубокой емкости сочетаем мясо, зерна 2/3 граната, измельченные орешки, майонез, сметану, чеснок, соль, перец и хмели-сунели.
4. Кладем в глубокую пиалку и хорошо прижимаем. Переворачиваем, снимаем и придаем форму граната.
5. Добавляем хвостик из граната и покрываем слоем натертой вареной свеклы.
6. Делаем надрез, достаем часть салата, немного смазываем майонезом или сметаной и покрываем зернами гранату.
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