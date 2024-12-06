Блюда на новогоднем столе должны выглядеть празднично. Поэтому накануне праздников хозяйки начинают поиски не только вкусных, но и красивых рецептов разнообразных закусок и салатов.

Видео дня

Одним из таких в Instagram поделилась фудблогер Валерия Велигура. Она рассказала, как приготовить шикарный салат "Гранат".

Ингредиенты

Филе курицы – 350 гр

Гранат – 1 шт

Грецкие орехи – 75 гр

Майонез – 75 гр

Сметана – 75 гр

Чеснок – 1-2 зуб

Хмели-суннели – 1 ч.л.

Свекла вареная – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Мясо отвариваем до готовности и разделяем на волокна.

2. С граната снимаем хвостик и вынимаем зернышки.

3. В глубокой емкости сочетаем мясо, зерна 2/3 граната, измельченные орешки, майонез, сметану, чеснок, соль, перец и хмели-сунели.

4. Кладем в глубокую пиалку и хорошо прижимаем. Переворачиваем, снимаем и придаем форму граната.

5. Добавляем хвостик из граната и покрываем слоем натертой вареной свеклы.

6. Делаем надрез, достаем часть салата, немного смазываем майонезом или сметаной и покрываем зернами гранату.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: