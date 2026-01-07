Шоколадно-кофейный десерт из печенья и без выпечки: проще и вкуснее любого торта
Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить печеньем, а также лавашем, сладкими палочками. Кремы для таких десертов лучше всего делать из сметаны, или просто заварной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с заварным кремом и шоколадом.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 30 г крахмала
- 100 г сахара, ваниль
- 700 мл молока
- 100 г масла
- 350 г шоколадного печенья
- 2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла
Способ приготовления:
1. Заварной крем: яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.
2. Готовим крепкий черный кофе. Каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки, выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.
3. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем.
Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь.
