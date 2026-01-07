Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить печеньем, а также лавашем, сладкими палочками. Кремы для таких десертов лучше всего делать из сметаны, или просто заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с заварным кремом и шоколадом.

Ингредиенты:

2 яйца

30 г крахмала

100 г сахара, ваниль

700 мл молока

100 г масла

350 г шоколадного печенья

2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла

Способ приготовления:

1. Заварной крем: яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.

2. Готовим крепкий черный кофе. Каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки, выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.

3. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем.

Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь.

