Шоколадно-кофейный десерт из печенья и без выпечки: проще и вкуснее любого торта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
417
Домашние десерты не обязательно готовить из теста, его легко можно заменить печеньем, а также лавашем, сладкими палочками. Кремы для таких десертов лучше всего делать из сметаны, или просто заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с заварным кремом и шоколадом.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 30 г крахмала
  • 100 г сахара, ваниль
  • 700 мл молока
  • 100 г масла
  • 350 г шоколадного печенья
  • 2 шоколадки по 90 г и 40 мл масла

Способ приготовления:

1. Заварной крем: яйца, сахар, крахмал, ваниль смешиваем, добавляем молоко и доводим до загустения, добавляем масло и размешиваем до однородности, накрываем пленкой и охлаждаем.

2. Готовим крепкий черный кофе. Каждое шоколадное печенье окунаем в кофе на несколько секунд, этого достаточно для пропитки, выкладываем слоями в форму, на 1 слой печенья нужно 3-3,5 ст.л. заварного крема.

3. Шоколад и масло соединяем, растапливаем в микроволновке, выливаем сверху на заварной крем.

Охлаждаем трайфл несколько часов или ночь.

