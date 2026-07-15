Домашний сырник по-прежнему остается одним из самых любимых десертов для семейного чаепития. Особенно удачным он получается, если сочетать нежную творожную начинку, кисло-сладкие вишни и шоколадное песочное тесто. Такой десерт эффектно смотрится в разрезе и вкусный в охлажденном виде. Его можно приготовить как для выходного дня, так и для праздничного стола.

Идея приготовления домашнего сырника с вишнями опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

сметана – 50 г

сахар – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

какао – 3 ст.л.

мука – 350 г

Для творожной начинки:

творог (9%) – 800 г

яйца – 3 шт.

сахар – 210 г

сливки – 200 мл

кукурузный крахмал – 1 ст.л. с горкой

Для ягодной начинки:

вишни – 400 г

крахмал – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для теста взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте сметану и растопленное, но остывшее сливочное масло.

2. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем. Замесите мягкое эластичное тесто.

3. Разделите тесто на две равные части, заверните в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру примерно на 1–1,5 часа.

4. Для начинки смешайте творог, яйца, сахар, сливки и кукурузный крахмал. Взбейте массу блендером до полной однородности.

5. Вишни смешайте с небольшим количеством крахмала. Это поможет сохранить густоту начинки во время выпекания.

6. Одну часть охлаждённого теста натрите на крупной тёрке прямо в форму для выпечки и равномерно распределите по дну.

7. Вылейте сверху творожную массу и выложите подготовленные вишни.

8. Натрите вторую часть теста поверх начинки, полностью покрывая творожный слой.

9. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.

10. После выпечки дайте десерту остыть при комнатной температуре, а затем поставьте его в холодильник на несколько часов.

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