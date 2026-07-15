Шоколадный сырник с вишнями к чаю: как приготовить удачное песочное тесто
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Домашний сырник по-прежнему остается одним из самых любимых десертов для семейного чаепития. Особенно удачным он получается, если сочетать нежную творожную начинку, кисло-сладкие вишни и шоколадное песочное тесто. Такой десерт эффектно смотрится в разрезе и вкусный в охлажденном виде. Его можно приготовить как для выходного дня, так и для праздничного стола.
Идея приготовления домашнего сырника с вишнями опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
- сметана – 50 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- какао – 3 ст.л.
- мука – 350 г
Для творожной начинки:
- творог (9%) – 800 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 210 г
- сливки – 200 мл
- кукурузный крахмал – 1 ст.л. с горкой
Для ягодной начинки:
- вишни – 400 г
- крахмал – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для теста взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте сметану и растопленное, но остывшее сливочное масло.
2. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем. Замесите мягкое эластичное тесто.
3. Разделите тесто на две равные части, заверните в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру примерно на 1–1,5 часа.
4. Для начинки смешайте творог, яйца, сахар, сливки и кукурузный крахмал. Взбейте массу блендером до полной однородности.
5. Вишни смешайте с небольшим количеством крахмала. Это поможет сохранить густоту начинки во время выпекания.
6. Одну часть охлаждённого теста натрите на крупной тёрке прямо в форму для выпечки и равномерно распределите по дну.
7. Вылейте сверху творожную массу и выложите подготовленные вишни.
8. Натрите вторую часть теста поверх начинки, полностью покрывая творожный слой.
9. Выпекайте сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут.
10. После выпечки дайте десерту остыть при комнатной температуре, а затем поставьте его в холодильник на несколько часов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: