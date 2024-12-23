Штоллен – это традиционная рождественская выпечка, пришедшая к нам из Германии. Со временем местные кулинары начать несколько усовершенствовать классический рецепт, внося определенные украинские коррективы.

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Как приготовить штоллен по-украински, в Instagram рассказал звездный шеф-повар Владимир Ярославский. Для его приготовления кулинар использовал разнообразные сухофрукты.

Ингредиенты для теста

Молоко – 350 мл

Сахар – 90 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Дрожжи – 50 гр

Мука для хлеба – 900 гр

Сливочное масло 82,5% – 200 гр

Соль – щепотка

Цедра лимона – 1 шт

Орехи – 100-150 гр

Дополнительные ингредиенты

Сухофрукты (клюква, изюм, сушеная вишня, чернослив и т.п.) – 600-700 гр

Ром – 125 мл

Сливочное масло – 125 гр

Сахарная пудра – 125 гр

Способ приготовления

1. С вечера обязательно промойте кипятком сухофрукты, а затем залейте их ромом. Накройте емкость крышкой, несколько раз перед сном потрясите.

2. Утром в теплое молоко добавьте сахар, дрожжи и половину муки. Замесите тесто и дайте ему подойти.

3. Добавьте другую часть муки, цедру лимона, замешайте тесто, добавьте мягкое масло. Тесто должно получиться достаточно мягким, не липнуть в руки. Снова даем ему постоять час в теплом месте, чтобы хорошо подошло. Затем обходим и оставляем еще на пол часа.

4. Выкладываем тесто на стол, смазанное маслом, формируем прямоугольник, на него выкладываем все заранее замоченные сухофрукты и вручную вымешиваем.

5. Тесто разделяем на 3 части, из каждой формируем прямоугольник и даем постоять, накрыв полотенцем, еще 20 минут. Руками немного прижимаем тесто на 1/3 и 2/3 и сворачиваем штоллен. Переносим на противень с пергаментом и даем подойти еще 30-40 минут.

6. Выпекаем при температуре 175 °С в течение 30 минут, затем заворачиваем в фольгу и допекаем еще в течение 1 часа.

7. Горячий штоллен прямо в фольге смазываем растопленным маслом и щедро посыпаем пудрой. Заворачиваем в фольгу, а затем в полотенце и выносим на улицу.

8. Утром достаем из полотенца, заворачиваем в пакет или пленку и кладем на балкон в неделю, а лучше в месяц. Температура должна составлять около 0 °С. Можно хранить и в холодильнике.

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