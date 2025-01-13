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"Шуба" без сельди и свеклы: оригинальный рецепт блюда, которое всем понравится
"Шуба" – один из самых сытных и вкусных домашних салатов, который готовится без сельди, с креветками, кукурузой и без свеклы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной "Шубы", с слабосоленным лососем и креветками.
Ингредиенты:
- Запеченная картофель – 2 шт.
- Слабосоленный лосось – 200 г
- Запеченная морковь – 2 шт.
- Креветки, обжаренные с чесноком – 250 г
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Вареные яйца – 3 шт.
- Красная икра – 200 г
Способ приготовления:
1. Порежьте рыбу кубиком, креветки пожарьте, морковь, картофель и яйца натрите.
2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, майонез, креветки, майонез, кукуруза, майонез, яйца, майонез и украсьте икрой.
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