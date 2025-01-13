"Шуба" – один из самых сытных и вкусных домашних салатов, который готовится без сельди, с креветками, кукурузой и без свеклы.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной "Шубы", с слабосоленным лососем и креветками.

Ингредиенты:

Запеченная картофель – 2 шт.

Слабосоленный лосось – 200 г

Запеченная морковь – 2 шт.

Креветки, обжаренные с чесноком – 250 г

Кукуруза консервированная – 1 банка

Вареные яйца – 3 шт.

Красная икра – 200 г

Способ приготовления:

1. Порежьте рыбу кубиком, креветки пожарьте, морковь, картофель и яйца натрите.

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, майонез, креветки, майонез, кукуруза, майонез, яйца, майонез и украсьте икрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: