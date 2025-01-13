"Шуба" без сельди и свеклы: оригинальный рецепт блюда, которое всем понравится

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,6 т.
Рецепт блюда

"Шуба" – один из самых сытных и вкусных домашних салатов, который готовится без сельди, с креветками, кукурузой и без свеклы.

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Рыба для салата

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной "Шубы", с слабосоленным лососем и креветками.

Сытный салат

Ингредиенты:

  • Запеченная картофель – 2 шт.
  • Слабосоленный лосось – 200 г
  • Запеченная морковь – 2 шт.
  • Креветки, обжаренные с чесноком – 250 г
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Красная икра – 200 г

Способ приготовления:

1. Порежьте рыбу кубиком, креветки пожарьте, морковь, картофель и яйца натрите.

Приготовление салата

2. Соберите салат слоями: картофель, майонез, рыба, майонез, креветки, майонез, кукуруза, майонез, яйца, майонез и украсьте икрой.

Готовый салат

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