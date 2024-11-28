"Шуба" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический вариант салата, добавьте в блюдо новые продукты, которые полностью изменят вкус салата, например, чернослив, филе, яйца.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с солеными огурцами, твердым сыром и черносливом.

Ингредиенты:

куриное филе 200 г

средняя картофелина 2 шт.

яйцо 2 шт.

буряк 2 шт.

морковь 2 шт.

соленые огурцы 3 шт.

чернослив 50 г

твердый сыр 50 г

майонез

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките, натрите. Филе запеките и порежьте, огурцы кубиком.

2. Чернослив замочите в кипятке, после порежьте. Сыр и яйца натрите.

3. Соберите салат слоями!

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