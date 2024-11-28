"Шуба" без сельди по-новому, вкус которой поразит: рецепт салата из старого журнала

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

"Шуба" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический вариант салата, добавьте в блюдо новые продукты, которые полностью изменят вкус салата, например, чернослив, филе, яйца. 

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''Шуба'' по-новому

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с солеными огурцами, твердым сыром и черносливом.

Домашняя ''Шуба''

Ингредиенты: 

  • куриное филе 200 г
  • средняя картофелина 2 шт.
  • яйцо 2 шт.
  • буряк 2 шт.
  • морковь 2 шт.
  • соленые огурцы 3 шт.
  • чернослив 50 г
  • твердый сыр 50 г
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Овощи сварите или запеките, натрите. Филе запеките и порежьте, огурцы кубиком.

Овощи для салата

2. Чернослив замочите в кипятке, после порежьте. Сыр и яйца натрите.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями!

Вкусная ''Шуба'' с черносливом и филе

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