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"Шуба" без сельди по-новому, вкус которой поразит: рецепт салата из старого журнала
"Шуба" – один из самых вкусных и сытных домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический вариант салата, добавьте в блюдо новые продукты, которые полностью изменят вкус салата, например, чернослив, филе, яйца.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с солеными огурцами, твердым сыром и черносливом.
Ингредиенты:
- куриное филе 200 г
- средняя картофелина 2 шт.
- яйцо 2 шт.
- буряк 2 шт.
- морковь 2 шт.
- соленые огурцы 3 шт.
- чернослив 50 г
- твердый сыр 50 г
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи сварите или запеките, натрите. Филе запеките и порежьте, огурцы кубиком.
2. Чернослив замочите в кипятке, после порежьте. Сыр и яйца натрите.
3. Соберите салат слоями!
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