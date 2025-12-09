"Шуба" по-новому для новогоднего стола: делимся рецептом салата, который любят все

Самый простой и вкусный домашний салат – "Шуба". Готовить блюдо можно с сельдью, а также заменить ее красной рыбой. А для яркого вкуса добавьте лук маринованный, плавленный сыр, вареные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с маринованным луком, слабосоленой сельдью и майонезом.

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • свекла
  • яйца вареные
  • лук
  • сельдь
  • майонез

Способ приготовления:

1. Овощи сварите или запеките, почистите и натрите.

2. Сельдь порежьте мелким кубиком, лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями каждый смазывая майонезом, сверху посыпьте тертым яйцом.

