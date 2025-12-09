Все рецепты
"Шуба" по-новому для новогоднего стола: делимся рецептом салата, который любят все
Самый простой и вкусный домашний салат – "Шуба". Готовить блюдо можно с сельдью, а также заменить ее красной рыбой. А для яркого вкуса добавьте лук маринованный, плавленный сыр, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с маринованным луком, слабосоленой сельдью и майонезом.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- свекла
- яйца вареные
- лук
- сельдь
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи сварите или запеките, почистите и натрите.
2. Сельдь порежьте мелким кубиком, лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями каждый смазывая майонезом, сверху посыпьте тертым яйцом.
