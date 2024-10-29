"Шуба" по-новому: рассказываем, что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салат "Шуба" – один из самых бюджетных и вкусных домашних салатов, который готовится из полезных запеченных овощей, а также с сельдью, луком и майонезом.

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Вкусная ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной "Шубы" с вареными яйцами, синим луком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Лук синий – 1 шт.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Кипяток – 70 мл
  • Сельдь – 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Яйца – 5 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Свекла – 2-3 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Майонез – 350 г

Способ приготовления:

1. Все овощи запеките в духовке при 200 градусах в фольге примерно 40-50 минут. После очистите и натрите.

Ингредиенты для салата

2. Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, уксус и заливаем крутым кипятком. Оставьте на 10 минут.

Лук для блюда

3. Порежьте кубиком сельдь.

Сельдь для салата

4. Соберите салат слоями: выкладываем первым слоем нарезанную сельдь дальше немного масла, лук, натертый на крупную терку картофель, подсаливаем, майонез, белки, майонез, морковь, соль, майонез и последний слой свеклу и майонез. Украшаем сверху салат желтками!

Готовый салат

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