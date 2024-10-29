Салат "Шуба" – один из самых бюджетных и вкусных домашних салатов, который готовится из полезных запеченных овощей, а также с сельдью, луком и майонезом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной "Шубы" с вареными яйцами, синим луком.

Ингредиенты:

Лук синий – 1 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Кипяток – 70 мл

Сельдь – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л.

Картофель – 2 шт.

Яйца – 5 шт.

Морковь – 3 шт.

Свекла – 2-3 шт.

Соль – по вкусу

Майонез – 350 г

Способ приготовления:

1. Все овощи запеките в духовке при 200 градусах в фольге примерно 40-50 минут. После очистите и натрите.

2. Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, уксус и заливаем крутым кипятком. Оставьте на 10 минут.

3. Порежьте кубиком сельдь.

4. Соберите салат слоями: выкладываем первым слоем нарезанную сельдь дальше немного масла, лук, натертый на крупную терку картофель, подсаливаем, майонез, белки, майонез, морковь, соль, майонез и последний слой свеклу и майонез. Украшаем сверху салат желтками!

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