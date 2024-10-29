"Шуба" по-новому: рассказываем, что добавить в салат для оригинального вкуса
Салат "Шуба" – один из самых бюджетных и вкусных домашних салатов, который готовится из полезных запеченных овощей, а также с сельдью, луком и майонезом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной "Шубы" с вареными яйцами, синим луком.
Ингредиенты:
- Лук синий – 1 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус – 1 ст.л.
- Кипяток – 70 мл
- Сельдь – 1 шт.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Картофель – 2 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Свекла – 2-3 шт.
- Соль – по вкусу
- Майонез – 350 г
Способ приготовления:
1. Все овощи запеките в духовке при 200 градусах в фольге примерно 40-50 минут. После очистите и натрите.
2. Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, уксус и заливаем крутым кипятком. Оставьте на 10 минут.
3. Порежьте кубиком сельдь.
4. Соберите салат слоями: выкладываем первым слоем нарезанную сельдь дальше немного масла, лук, натертый на крупную терку картофель, подсаливаем, майонез, белки, майонез, морковь, соль, майонез и последний слой свеклу и майонез. Украшаем сверху салат желтками!
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