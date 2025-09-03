"Шуба" по-новому: рассказываем, что добавить в салат для яркого и необычного вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Рецепт салата

Салат "Шуба" – один из самых простых и сытных блюд, основа которого – слабосоленая сельдь, вареные овощи, главное – свекла. А для яркого вкуса добавьте маринованный лук и немного черного молотого перца.

Видео дня
Вкусная ''Шуба''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, овощами и вареными яйцами. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь филе – 200 г
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Свекла – 2 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – 150-200 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите овощи и яйца, натрите. 

Ингредиенты для салата

2. Подготовьте сельдь и лук: филе сельди нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте, по желанию можно обдать его кипятком, чтобы убрать горечь.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом. Сверху посыпьте тертым яйцом.  Готовый салат накройте и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирыбасалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты