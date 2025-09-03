Салат "Шуба" – один из самых простых и сытных блюд, основа которого – слабосоленая сельдь, вареные овощи, главное – свекла. А для яркого вкуса добавьте маринованный лук и немного черного молотого перца.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, овощами и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Сельдь филе – 200 г

Картофель – 2-3 шт.

Морковь – 2 шт.

Свекла – 2 шт.

Яйца – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – 150-200 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите овощи и яйца, натрите.

2. Подготовьте сельдь и лук: филе сельди нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко нарежьте, по желанию можно обдать его кипятком, чтобы убрать горечь.

3. Соберите салат слоями, смазывая каждый майонезом. Сверху посыпьте тертым яйцом. Готовый салат накройте и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: