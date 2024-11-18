Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовят практически на все праздники. Для того, чтобы салат имел более оригинальный вкус, добавьте кислое яблоко, лук, яичный желток.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, луком и яблоком.

Ингредиенты:

Свекла – 2-3 шт. (300-400г)

Картофель – 3-4 шт. (300-400г)

Морковь – 1 шт. (большая)

Сельдь (филе) – 2 шт. (350-400г)

Яблоки – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Майонез – 200-300г

Соль

Для маринада лука:

2 ст.л. уксуса

1 ч.л. сахара

0.5 ч.л. соли

0.5-1 ст. воды (холодной)

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, почистите и натрите. Яблоки натрите.

2. Лук порежьте кубиком, добавьте уксус, сахар, соль, воду и маринуйте 15 минут.

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом, обязательно добавьте тертое яблоко.

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