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"Шуба" по-новому с яблоком: рецепт салата для новогоднего стола
Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовят практически на все праздники. Для того, чтобы салат имел более оригинальный вкус, добавьте кислое яблоко, лук, яичный желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, луком и яблоком.
Ингредиенты:
- Свекла – 2-3 шт. (300-400г)
- Картофель – 3-4 шт. (300-400г)
- Морковь – 1 шт. (большая)
- Сельдь (филе) – 2 шт. (350-400г)
- Яблоки – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Майонез – 200-300г
- Соль
Для маринада лука:
- 2 ст.л. уксуса
- 1 ч.л. сахара
- 0.5 ч.л. соли
- 0.5-1 ст. воды (холодной)
Способ приготовления:
1. Овощи сварите, почистите и натрите. Яблоки натрите.
2. Лук порежьте кубиком, добавьте уксус, сахар, соль, воду и маринуйте 15 минут.
3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом, обязательно добавьте тертое яблоко.
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