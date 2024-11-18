"Шуба" по-новому с яблоком: рецепт салата для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое готовят практически на все праздники. Для того, чтобы салат имел более оригинальный вкус, добавьте кислое яблоко, лук, яичный желток.

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Как вкусно приготовить ''Шубу''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, луком и яблоком.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла – 2-3 шт. (300-400г)
  • Картофель – 3-4 шт. (300-400г)
  • Морковь – 1 шт. (большая)
  • Сельдь (филе) – 2 шт. (350-400г)
  • Яблоки – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – 200-300г
  • Соль

Для маринада лука:

  • 2 ст.л. уксуса
  • 1 ч.л. сахара
  • 0.5 ч.л. соли
  • 0.5-1 ст. воды (холодной)

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, почистите и натрите. Яблоки натрите.

Ингредиенты для салата

2. Лук порежьте кубиком, добавьте уксус, сахар, соль, воду и маринуйте 15 минут.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом, обязательно добавьте тертое яблоко.

Готовый салат

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