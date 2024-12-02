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"Шуба по-царски" для новогоднего стола: рассказываем, чем отличается от классического блюда
Салат "Шуба" – один из самых простых домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте в блюдо добавляют сельдь, но ее можно заменить красной рыбой, куриным мясом, плавленным сыром.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и красной икрой.
Ингредиенты:
- свекла
- картофель
- лук
- морковь
- сельдь или красная рыба
- красная икра
- майонез
Способ приготовления:
1. Овощи отварите или запеките, натрите.
2. Порежьте филе сельди. Лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук, сельдь, морковь, майонез, свекла, майонез, икра.
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