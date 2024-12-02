"Шуба по-царски" для новогоднего стола: рассказываем, чем отличается от классического блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салат "Шуба" – один из самых простых домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте в блюдо добавляют сельдь, но ее можно заменить красной рыбой, куриным мясом, плавленным сыром. 

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Салат ''Шуба''

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и красной икрой.

Чем заменить сельдь в салате

Ингредиенты:

  • свекла
  • картофель
  • лук
  • морковь
  • сельдь или красная рыба
  • красная икра
  • майонез

Способ приготовления:

1. Овощи отварите или запеките, натрите.

Сельдь для салата

2. Порежьте филе сельди. Лук замаринуйте.

Приготовление салата

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук, сельдь, морковь, майонез, свекла, майонез, икра.

Готовый салат

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