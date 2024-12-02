Салат "Шуба" – один из самых простых домашних салатов, который умеет готовить каждая хозяйка. В классическом варианте в блюдо добавляют сельдь, но ее можно заменить красной рыбой, куриным мясом, плавленным сыром.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной "Шубы" с сельдью, свеклой и красной икрой.

Ингредиенты:

свекла

картофель

лук

морковь

сельдь или красная рыба

красная икра

майонез

Способ приготовления:

1. Овощи отварите или запеките, натрите.

2. Порежьте филе сельди. Лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, лук, сельдь, морковь, майонез, свекла, майонез, икра.

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