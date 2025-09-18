Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как с сельдью, так и без, просто заменив ее например, лососем, а также запеченной скумбрией. Для более нежного вкуса можно добавить в салат плавленный сыр, вареные яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с слабосоленой сельдью, маринованным луком и и вареными яйцами.

Ингредиенты:

свекла, морковь, картофель

лук красный

уксус

соль

майонез

сельдь

вареные яйца

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Овощи запеките, почистите и натрите вместе с яйцами.

2. Лук замаринуйте, чтобы ушла горечь.

3. Сельдь порежьте кубиком.

4. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом, а сверху присыпьте тертым яйцом и зеленым луком!

