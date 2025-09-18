Видео дня
"Шуба" с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому
Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как с сельдью, так и без, просто заменив ее например, лососем, а также запеченной скумбрией. Для более нежного вкуса можно добавить в салат плавленный сыр, вареные яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с слабосоленой сельдью, маринованным луком и и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- свекла, морковь, картофель
- лук красный
- уксус
- соль
- майонез
- сельдь
- вареные яйца
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Овощи запеките, почистите и натрите вместе с яйцами.
2. Лук замаринуйте, чтобы ушла горечь.
3. Сельдь порежьте кубиком.
4. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом, а сверху присыпьте тертым яйцом и зеленым луком!
