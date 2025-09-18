"Шуба" с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
'Шуба' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

Салат "Шуба" – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как с сельдью, так и без, просто заменив ее например, лососем, а также запеченной скумбрией. Для более нежного вкуса можно добавить в салат плавленный сыр, вареные яйца.

Видео дня
''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с слабосоленой сельдью, маринованным луком и и вареными яйцами. 

''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

Ингредиенты:

  • свекла, морковь, картофель
  • лук красный
  • уксус
  • соль
  • майонез 
  • сельдь 
  • вареные яйца
  • зеленый лук 

Способ приготовления: 

1. Овощи запеките, почистите и натрите вместе с яйцами. 

''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

2. Лук замаринуйте, чтобы ушла горечь.

''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

3. Сельдь порежьте кубиком.

''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

4. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом, а сверху присыпьте тертым яйцом и зеленым луком!

''Шуба'' с вареными яйцами: рецепт блюда по-новому

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирыбарецептпродуктысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты