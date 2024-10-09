Синабоны с корицей: обязательно приготовьте выпечку этой осенью
Синабоны – очень пышные сладкие булочки, которые у многих людей ассоциируются с осенним периодом и семейным уютом. И сейчас самое время приготовить такой десерт. Изделия отлично подходят для семейного чаепития, они получаются очень ароматными и мягкими.
Идея приготовления пышных осенних синабонов к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Начинка классическая – сахар в сочетании с корицей.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 300 мл.
- сухие дрожжи – 5 г (или 15 г живых)
- сахар – 20 г
- мука – 150 г
Ингредиенты для теста:
- опара
- мука – 500 г
- соль – 4 г
- яйца – 2 шт.
- сахар 60 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для начинки:
- мягкое сливочное масло/масло гхи 100г
- сахар – 150 г
- корица – 20 г
Ингредиенты для крема:
- сахарная пудра – 120 г
- крем-сырь – 70 г
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. К теплому молоку добавить сахар, просеянную муку и дрожжи.
2. Перемешайте до однородной консистенции.
3. Оставить опару под полотенцем на 30 минут в теплом месте.
4. К опаре добавить яйца, сахар и соль.
5. Хорошо перемешать и ввести мягкое сливочное масло.
6. Замешать мягкое и эластичное тесто.
7. Переложить тесто в посуду, смазанную маслом и оставить в теплом месте под полотенцем на 1-1,5 часа.
8. Для крема взбить миксером мягкое масло с сахарной пудрой до побелки 2 минуты.
9. Добавить крем-сыр и взбивать еще 3-5 минут.
10. Подошедшее тесто раскатать в пласт 60х45.
11. Смазать сливочным маслом или маслом гхи и посыпать сахаром и корицей.
12. Скрутить равномерно рулет и порезать с помощью зубной нити на одинаковые части. Края булочек подогнуты вниз.
13. Выложить булочки на пергамент, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 15-20 минут.
14. Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 25-35 минут.
15. После выпечки теплые синабоны смазать кремом.
16. Можно дополнительно присыпать орешками и полить карамелью.
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