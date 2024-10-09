Синабоны – очень пышные сладкие булочки, которые у многих людей ассоциируются с осенним периодом и семейным уютом. И сейчас самое время приготовить такой десерт. Изделия отлично подходят для семейного чаепития, они получаются очень ароматными и мягкими.

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Идея приготовления пышных осенних синабонов к чаю опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Начинка классическая – сахар в сочетании с корицей.

Ингредиенты для опары:

молоко – 300 мл.

сухие дрожжи – 5 г (или 15 г живых)

сахар – 20 г

мука – 150 г

Ингредиенты для теста:

опара

мука – 500 г

соль – 4 г

яйца – 2 шт.

сахар 60 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для начинки:

мягкое сливочное масло/масло гхи 100г

сахар – 150 г

корица – 20 г

Ингредиенты для крема:

сахарная пудра – 120 г

крем-сырь – 70 г

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. К теплому молоку добавить сахар, просеянную муку и дрожжи.

2. Перемешайте до однородной консистенции.

3. Оставить опару под полотенцем на 30 минут в теплом месте.

4. К опаре добавить яйца, сахар и соль.

5. Хорошо перемешать и ввести мягкое сливочное масло.

6. Замешать мягкое и эластичное тесто.

7. Переложить тесто в посуду, смазанную маслом и оставить в теплом месте под полотенцем на 1-1,5 часа.

8. Для крема взбить миксером мягкое масло с сахарной пудрой до побелки 2 минуты.

9. Добавить крем-сыр и взбивать еще 3-5 минут.

10. Подошедшее тесто раскатать в пласт 60х45.

11. Смазать сливочным маслом или маслом гхи и посыпать сахаром и корицей.

12. Скрутить равномерно рулет и порезать с помощью зубной нити на одинаковые части. Края булочек подогнуты вниз.

13. Выложить булочки на пергамент, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 15-20 минут.

14. Выпекать в хорошо разогретой до 180 градусов духовке 25-35 минут.

15. После выпечки теплые синабоны смазать кремом.

16. Можно дополнительно присыпать орешками и полить карамелью.

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