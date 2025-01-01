Миллионы украинцев пытаются побаловать себя традиционными блюдами, которые чаще всего подаются на Новый год. Речь идет о таких салатах, как оливье и "Шуба" и всем известный холодец.

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Часто эти блюда готовятся в больших количествах и остаются в холодильнике в течение длительного времени. Однако следует учитывать сроки их хранения, чтобы не получить пищевое отравление. Сколько можно хранить эти блюда после застолья, разбирался FoodOboz.

Оливье

Этот традиционный салат имеет очень короткий срок хранения. Готовое блюдо может храниться в холодильнике только в течение 4 часов. А вот незаправленные майонезом составляющие блюда могут "прожить" в холодильнике до 40 часов. После истекшего времени блюдо не рекомендуется употреблять для сохранения собственного здоровья.

"Шуба"

Салат "Селедка под шубой", или просто "Шуба" может храниться в холодильнике в течение 24 часов. Такой термин обусловлен потребностью в пропитке ингредиентов, выдоженных слоями. Если просто подготовить все ингредиенты, но не складывать салат и не заправлять его майонезом, срок хранения продуктов можно увеличить до 48 часов.

Холодец

В заведениях общепита холодец нельзя хранить дольше 24 часов. Тем не менее, домашний холодец без проблем сохранит свежесть в течение 3-4 дней. Кроме этого, холодец также можно заморозить, после чего приготовить на его основе вкусное первое блюдо. Срок хранения блюда в морозильной камере составляет всего 1-2 дня.

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