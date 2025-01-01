Сколько можно хранить оливье, "Шубу" и студень после застолья: сроки и условия

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Сколько можно хранить оливье, 'Шубу' и студень после застолья: сроки и условия

Миллионы украинцев пытаются побаловать себя традиционными блюдами, которые чаще всего подаются на Новый год. Речь идет о таких салатах, как оливье и "Шуба" и всем известный холодец.

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Часто эти блюда готовятся в больших количествах и остаются в холодильнике в течение длительного времени. Однако следует учитывать сроки их хранения, чтобы не получить пищевое отравление. Сколько можно хранить эти блюда после застолья, разбирался FoodOboz.

Оливье

Сколько можно хранить оливье, ''Шубу'' и студень после застолья: сроки и условия

Этот традиционный салат имеет очень короткий срок хранения. Готовое блюдо может храниться в холодильнике только в течение 4 часов. А вот незаправленные майонезом составляющие блюда могут "прожить" в холодильнике до 40 часов. После истекшего времени блюдо не рекомендуется употреблять для сохранения собственного здоровья.

"Шуба"

Сколько можно хранить оливье, ''Шубу'' и студень после застолья: сроки и условия

Салат "Селедка под шубой", или просто "Шуба" может храниться в холодильнике в течение 24 часов. Такой термин обусловлен потребностью в пропитке ингредиентов, выдоженных слоями. Если просто подготовить все ингредиенты, но не складывать салат и не заправлять его майонезом, срок хранения продуктов можно увеличить до 48 часов.

Холодец

В заведениях общепита холодец нельзя хранить дольше 24 часов. Тем не менее, домашний холодец без проблем сохранит свежесть в течение 3-4 дней. Кроме этого, холодец также можно заморозить, после чего приготовить на его основе вкусное первое блюдо. Срок хранения блюда в морозильной камере составляет всего 1-2 дня.

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