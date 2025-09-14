Секрет вкусного плова кроется не только в правильном мясе, специях или овощах, но и в подготовке риса. Именно от этого зависит, будет ли блюдо рассыпчатым и ароматным, или же получится слишком клейким. Есть простой нюанс, который часто игнорируют: количество промывок риса. Правильная подготовка крупы поможет избежать ошибок и сделает плов действительно идеальным.

Основной нюанс

Рис для плова нужно промыть не менее 7-8 раз. Это позволяет полностью избавиться от лишнего крахмала, благодаря чему зерна во время варки остаются целыми, а блюдо – рассыпчатым. После промывки крупу желательно оставить в воде на время приготовления мяса и овощей – так она станет еще нежнее и лучше пропитается ароматом специй.

Ингредиенты:

мясо (свинина или другое на выбор) – 550 г

морковь – 2 большие шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 1 головка

рис – 1 стакан

вода – 1,5 стакана

приправа для плова – 3 ст.л.

куркума – 1 ч.л.

соль, черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Промойте крупу 7-8 раз до прозрачной воды. Залейте чистой водой и оставьте настояться.

2. Свинину нарежьте кусочками. Лук очистите и нарежьте полукольцами, морковь – соломкой.

3. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Обжарьте мясо до золотистости (около 10 мин). Добавьте лук, тушите несколько минут, затем добавьте морковь и специи. Перемешайте, залейте кипятком, накройте крышкой и тушите 15-20 мин.

4. Выложите ровным слоем подготовленный рис. Залейте водой в соотношении: 1 стакан риса – 1,5 стакана воды. Не перемешивайте.

5. На сильном огне доведите до кипения, затем уменьшите огонь до среднего. Когда большая часть воды испарится, добавьте зубчики чеснока для аромата.

6. Когда жидкость полностью исчезнет, снимите с огня и оставьте плов под крышкой на 10 минут. Только после этого осторожно перемешайте.

