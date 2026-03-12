Куриная печень – один из самых быстрых в приготовлении субпродуктов, который часто используют для паштетов, салатов и горячих блюд. Однако даже в таком простом деле важно знать правильное время варки. Если передержать печень в воде, она станет жесткой и потеряет сочность. Зато правильно приготовленный продукт получается нежным и ароматным.

Редакция FoodOboz расскажет, сколько варить куриную печень и на что обратить внимание во время приготовления.

Сколько варить куриную печень

Куриная печень готовится достаточно быстро. В кипящей подсоленной воде ее нужно варить примерно 10–15 минут. Небольшие кусочки могут быть готовыми уже через 10 минут, а более крупные — через 12–15 минут.

Чтобы проверить готовность, достаточно разрезать один кусочек: если сок прозрачный и нет розового оттенка, печень готова.

Перед приготовлением продукт нужно правильно подготовить:

промыть печень под холодной водой;

удалить желчные протоки, которые могут давать горечь;

большие куски разрезать на меньшие.

По желанию печень можно замочить в холодном молоке на 20-30 минут – это сделает ее еще более нежной.

Как правильно варить

1. Опускайте печень только в кипящую воду.

2. Варите на среднем огне, чтобы вода не кипела слишком сильно.

3. Не переваривайте продукт – это сделает его жестким.

После приготовления печень лучше сразу достать из воды, чтобы она не пересушилась.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: