Суп часто варят в большом количестве, чтобы хватило на дольше и не приходилось готовить каждый день. Но мало кто задумывается, сколько времени это блюдо может оставаться безопасным для употребления. Неправильное хранение или слишком долгий срок в холодильнике могут испортить даже самый вкусный суп.

Редакция FoodOboz делится четкими правилами, которые помогут избежать порчи и продлить свежесть блюда.

Сколько можно хранить суп в холодильнике

Готовый суп можно держать в холодильнике не более 3-4 дней при температуре +2-+5°C. После этого даже без явных признаков порчи его лучше не употреблять. Низкая температура лишь замедляет развитие микроорганизмов, но не останавливает его полностью.

Почему суп портится даже в холоде

Если блюдо долго стоит на плите, медленно охлаждается или хранится без крышки, это создает условия для размножения бактерий. Повторное кипячение не всегда поможет полностью восстановить безопасность продукта, ведь некоторые микроорганизмы сохраняются даже после нагревания.

Как правильно хранить суп

1. Перелейте суп в небольшую кастрюлю или контейнер и поставьте в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления.

2. Закрывайте крышкой – это предотвращает попадание посторонних запахов и микробов.

3. Разогревайте до кипения. Перед подачей доведите суп до активного кипения.

4. Замораживайте при необходимости. Если понимаете, что не успеете съесть суп за 3-4 дня, перелейте его в герметичный контейнер и положите в морозильник. В таком виде блюдо хранится до 3 месяцев.

Признаки, что суп испортился

Если появился неприятный запах, слизь, пена, суп стал мутным или имеет кислый привкус – употреблять его нельзя. В случае сомнений лучше отказаться от блюда, чем рисковать.

