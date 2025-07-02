Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

Екатерина Ягович
Кулинария
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Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

Замороженным мясом удобно запастись. Но бывают ситуации, когда продукт лежит в морозилке месяцами, а иногда даже годами. Все кажется безопасным, однако со временем мясо может изменить вкус, цвет и структуру. Чтобы не испортить блюдо еще до приготовления, стоит знать, сколько времени разрешено держать мясо в морозильной камере.

Редакция FoodOboz расскажет об оптимальном сроке хранения мяса в морозильной камере. Всего несколько простых правил помогут вам всегда иметь продукт хорошего качества.

Для каждого вида мяса существуют свои сроки хранения

Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

Например, свинина сохраняет вкусовые свойства до одного года. Говядина, курятина или индейка не более 9 месяцев. Мясной фарш советуют использовать максимум за 4 месяца. Вареное или запеченное мясо следует хранить не дольше 3 месяцев, иначе оно теряет сочность и аромат. Если мясо лежит в морозилке слишком долго, с ним могут произойти неприятные изменения:

Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

1. Оно становится сухим и жестким, ведь влага со временем выветривается.

2. Меняется цвет – с розового или красного на серый. Также продукт может набрать посторонних запахов, особенно если упаковка не герметичная. После размораживания такое мясо часто не имеет естественного запаха и хуже прожаривается.

Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

Чтобы избежать проблем, мясо нужно плотно упаковывать. Лучше всего в пакеты с застежкой или специальные контейнеры. И не стоит складывать все подряд в морозильную камеру без подписей. Дата заморозки поможет контролировать свежесть продуктов и вовремя их использовать.

Сколько времени нельзя хранить мясо в морозилке: рассказываем, что может произойти

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