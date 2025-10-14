Бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных тортов, а также пирожных. Для того, чтобы бисквит был пышным и удачным, при приготовлении очень важно – придерживаться пропорций.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышного и легкого кокосового бисквита, который готовится из 4 яиц.

Ингредиенты:

яйца 4 шт. (средние яйца, полный вес 210г.)

ванильный сахар 1 упаковка

сахар 150 г

щепотка соли

мука 140-150 г

разрыхлитель 5 г

кокосовая стружка 20 г

Способ приготовления:

1. Взбить миксером яйца с ванильным сахаром, обычным сахаром и щепоткой соли, на быстрых оборотах миксера 15 минут.

2. Смешать сухие ингредиенты и в три этапа добавить к яйцам, перемешать лопаткой снизу вверх, до полного объединения.

3. Выпекать 35-40 минут при 180С.

4. Как бисквит остыл, снять кольцо, фольгу и замотать его в пищевую пленку, оставить в холодильнике на стабилизацию.

Совет: если вы не хотите готовить кокосовый бисквит, не добавляйте кокосовую стружку, добавьте только 150 г муки из рецепта.

