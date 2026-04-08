Скумбрия в горячем маринаде: как приготовить в домашних условиях
Скумбрию в горячем маринаде можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Блюдо идеально подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.
Идея приготовления скумбрии в горячем маринаде опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- вода – 300 мл.
- масло – 40 г
- уксус – 40 г
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- овощная приправа – 0,5 ст.л.
- перец горошком – 4-5 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Скумбрию без головы и внутренностей нарезать на кусочки.
2. Лук нарезать кольцами.
3. На дно кастрюли выложить лук, сверху рыбу.
4. Залить маринадом: вода, масло, уксус, сахар, соль и добавить овощную приправу, перец горошком и лавровый лист. Обратите внимание, что соль у всех разная, поэтому лучше попробовать маринад или она ощутима.
5. Поставить на сильный огонь, довести до кипения.
6. Уменьшить огонь и варить 5-6 минут, затем выключить и оставить в маринаде пока рыба полностью не остынет.(Лавровый лист извлечь).
7. Подавать рыбу холодной, с луком.
