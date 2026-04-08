Скумбрию в горячем маринаде можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Блюдо идеально подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Идея приготовления скумбрии в горячем маринаде опубликована на странице фудблогера yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 2 шт.

вода – 300 мл.

масло – 40 г

уксус – 40 г

сахар – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

овощная приправа – 0,5 ст.л.

перец горошком – 4-5 шт.

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Скумбрию без головы и внутренностей нарезать на кусочки.

2. Лук нарезать кольцами.

3. На дно кастрюли выложить лук, сверху рыбу.

4. Залить маринадом: вода, масло, уксус, сахар, соль и добавить овощную приправу, перец горошком и лавровый лист. Обратите внимание, что соль у всех разная, поэтому лучше попробовать маринад или она ощутима.

5. Поставить на сильный огонь, довести до кипения.

6. Уменьшить огонь и варить 5-6 минут, затем выключить и оставить в маринаде пока рыба полностью не остынет.(Лавровый лист извлечь).

7. Подавать рыбу холодной, с луком.

