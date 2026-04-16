Слабосоленая скумбрия в домашних условиях: лучше магазинной
Домашний засол рыбы – это простой способ получить качественный и вкусный продукт без лишних консервантов. Скумбрия идеально подходит для такого приготовления, ведь имеет нежную текстуру и хорошо впитывает соль. В результате получается ароматная закуска, которая легко конкурирует с магазинными вариантами. К тому же степень солености можно регулировать самостоятельно.
Идея приготовления вкусной слабосоленой скумбрии опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- вода – 1 л
- соль – 5 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Подготовить скумбрию, очистить ее от внутренностей, хорошо промыть и обсушить.
2. Приготовить рассол, добавив в воду соль и сахар, довести до кипения.
3. Полностью охладить рассол перед использованием.
4. Выложить рыбу в контейнер и залить рассолом, чтобы она была полностью покрыта.
5. Поставить скумбрию в холодильник для засола:1-2 дня – получить слабосоленый вкус, 3-4 дня – получить более насыщенный, как в магазинных вариантах.
