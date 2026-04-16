Слабосоленая скумбрия в домашних условиях: лучше магазинной

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Слабосоленая скумбрия в домашних условиях: лучше магазинной

Домашний засол рыбы – это простой способ получить качественный и вкусный продукт без лишних консервантов. Скумбрия идеально подходит для такого приготовления, ведь имеет нежную текстуру и хорошо впитывает соль. В результате получается ароматная закуска, которая легко конкурирует с магазинными вариантами. К тому же степень солености можно регулировать самостоятельно.

Идея приготовления вкусной слабосоленой скумбрии опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1 шт.
  • вода – 1 л
  • соль – 5 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовить скумбрию, очистить ее от внутренностей, хорошо промыть и обсушить.

2. Приготовить рассол, добавив в воду соль и сахар, довести до кипения.

3. Полностью охладить рассол перед использованием.

4. Выложить рыбу в контейнер и залить рассолом, чтобы она была полностью покрыта.

5. Поставить скумбрию в холодильник для засола:1-2 дня – получить слабосоленый вкус, 3-4 дня – получить более насыщенный, как в магазинных вариантах.

