Сладкие блинчики с тыквой и яблоками – это вкусный и простой десерт, который можно приготовить даже в будний день. Блины получаются нежными, эластичными и ароматными, а тыквенно-яблочная начинка добавляет осенней теплоты и естественной сладости. Главное – правильно приготовить тесто, чтобы блины не рвались и легко снимались со сковородки.

Ингредиенты для теста:

яйца – 5 шт.

сахар – 3 ст. ложки

мед – 1 ст.л.

молоко (теплое) – 900 мл.

мука – 300 г

соль – 0,5 ч. ложки

масло – 25 мл (в тесто) + для жарки 25 мл (в тесто) + для жарки

мак – 1,5 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с сахаром и медом.

2. Постепенно влейте теплое (не горячее) молоко, постоянно помешивая.

3. Просейте муку и добавляйте ее частями, чтобы тесто стало однородным, без комочков.

4. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте.

5. Накройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто "отдохнуть" на 30 минут.

6. Сковородку хорошо разогрейте, смажьте каплей масла (удобно растереть салфеткой) и жарьте тонкие блины. Чтобы не прилипали, повторяйте смазку каждые 3-4 блина.

Начинка из тыквы и яблок:

яблоки – 4 шт.

тыква – около 200 г

сахар – 0,5 ст.л.

мед – 2-3 ст.л.

корица – 0,5 ч.л. (по вкусу)

Способ приготовления начинки:

1. Нарежьте яблоки и тыкву небольшими кубиками.

2. Положите в сотейник, добавьте сахар, мед и корицу.

3. Тушите на малом огне до мягкости, периодически помешивая.

4. По желанию можно добавить немного домашнего сыра – тогда начинка будет еще нежнее.

