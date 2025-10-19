Сладкие блинчики с тыквой и яблоком: на чем приготовить удачное тесто для блинов
Сладкие блинчики с тыквой и яблоками – это вкусный и простой десерт, который можно приготовить даже в будний день. Блины получаются нежными, эластичными и ароматными, а тыквенно-яблочная начинка добавляет осенней теплоты и естественной сладости. Главное – правильно приготовить тесто, чтобы блины не рвались и легко снимались со сковородки.
Идея приготовления вкусных сладких блинчиков опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 3 ст. ложки
- мед – 1 ст.л.
- молоко (теплое) – 900 мл.
- мука – 300 г
- соль – 0,5 ч. ложки
- масло – 25 мл (в тесто) + для жарки 25 мл (в тесто) + для жарки
- мак – 1,5 ст.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте венчиком яйца с сахаром и медом.
2. Постепенно влейте теплое (не горячее) молоко, постоянно помешивая.
3. Просейте муку и добавляйте ее частями, чтобы тесто стало однородным, без комочков.
4. Добавьте соль и растительное масло, перемешайте.
5. Накройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто "отдохнуть" на 30 минут.
6. Сковородку хорошо разогрейте, смажьте каплей масла (удобно растереть салфеткой) и жарьте тонкие блины. Чтобы не прилипали, повторяйте смазку каждые 3-4 блина.
Начинка из тыквы и яблок:
- яблоки – 4 шт.
- тыква – около 200 г
- сахар – 0,5 ст.л.
- мед – 2-3 ст.л.
- корица – 0,5 ч.л. (по вкусу)
Способ приготовления начинки:
1. Нарежьте яблоки и тыкву небольшими кубиками.
2. Положите в сотейник, добавьте сахар, мед и корицу.
3. Тушите на малом огне до мягкости, периодически помешивая.
4. По желанию можно добавить немного домашнего сыра – тогда начинка будет еще нежнее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: