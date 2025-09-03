Блины – блюдо, которое никогда не выходит из моды. Их готовят и на завтрак, и как десерт к чаю. Но стоит только добавить к классическому рецепту нежный творожный крем и ароматные сливы в карамельном соусе, и вы получите десерт ресторанного уровня. Такой рецепт подходит и для семейных вечеров, и для праздничных застолий, ведь он прост в приготовлении и имеет яркий вкус.

Видео дня

Идея приготовления блинов со сливами и кремовой начинкой опубликована на странице фудблогера angelinazinkovaaa в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 3 шт.

сахар – 2–3 ст.л.

молоко горячее – 450–500 мл.

мука – 160 г

сливочное масло (или растительное масло) – 40 г

Ингредиенты для сливовой начинки:

сливы – около 400 г

сахар – 80-100 г

сливочное масло – 30 г

красное сухое вино – 20 мл. (по желанию)

Ингредиенты для кремовой начинки:

творог – 350 г

сливки 33% – 70 г

сахарная пудра – 40 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте половину муки и замесите густое тесто, чтобы избежать комочков.

2. Влейте треть горячего молока, перемешайте, добавьте остальную муку и молоко.

3. В конце введите растопленное сливочное масло. Если хотите тонкие блины, используйте больше молока (до 550 мл). Жарьте на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны.

4. На слабом огне растопите сахар, добавьте сливочное масло, выложите порезанные сливы и тушите 2 минуты. Влейте вино, прогрейте еще минуту и снимите с огня. Дайте полностью остыть.

5. Взбейте творог со сливками и сахарной пудрой до однородной массы.

6. На блинчик выложите кремовую начинку, добавьте ложку сливовой. Заверните рулетом или конвертом. Перед подачей полейте соусом, оставшимся после тушения слив, смешанным со сливками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: