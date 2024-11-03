Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

Сладкие хрустики – отличный десерт для детей и взрослых. А для того, чтобы приготовить такие изделия, вам понадобится обычная газировка. Именно она сделает тесто мягким и эластичным, а после жарки хрустящим.

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Идея приготовления хрустиков на минеральной воде опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Главное, правильно сделать тесто, а форму можно придать любую.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

Ингредиенты:

  • мука –280 г + для раскатки
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • водка – 2 ст.л.
  • минеральная газировка – 150 мл.
  • подсолнечное масло для жарки
  • мед
  • грецкие орешки

Способ приготовления:

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

1. В миску просеять муку.

2. Добавить к нему сахар, соль, водку и минеральную воду.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

3. Тщательно перемешать все.

4. Тесто вымешивать минут 10, если липнет к рукам то добавить еще немного муки.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

5. Переложить его в пакет и оставить на 30 минут.

6. Затем разделить на 2 части, каждую из которых раскатать в тонкий пласт, примерно 1 мм.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

7. Разрезать на квадратики, а их с четырех сторон, не доводя до середины. Можно использовать фигурный нож.

8. Положить 3 квадратика друг на друга так, чтобы края не совпадали, серединку придавить.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

9. Сформированные изделия жарить на достаточном количестве разогретого масла на среднем огне, переворачивая.

10. Готовые хрустики полить медом по вкусу и посыпать жареными измельченными орешками.

Сладкие хрустики на газировке: элементарный десерт, который выйдет у всех

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