Сладкие хрустики – отличный десерт для детей и взрослых. А для того, чтобы приготовить такие изделия, вам понадобится обычная газировка. Именно она сделает тесто мягким и эластичным, а после жарки хрустящим.

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Идея приготовления хрустиков на минеральной воде опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Главное, правильно сделать тесто, а форму можно придать любую.

Ингредиенты:

мука –280 г + для раскатки

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

водка – 2 ст.л.

минеральная газировка – 150 мл.

подсолнечное масло для жарки

мед

грецкие орешки

Способ приготовления:

1. В миску просеять муку.

2. Добавить к нему сахар, соль, водку и минеральную воду.

3. Тщательно перемешать все.

4. Тесто вымешивать минут 10, если липнет к рукам то добавить еще немного муки.

5. Переложить его в пакет и оставить на 30 минут.

6. Затем разделить на 2 части, каждую из которых раскатать в тонкий пласт, примерно 1 мм.

7. Разрезать на квадратики, а их с четырех сторон, не доводя до середины. Можно использовать фигурный нож.

8. Положить 3 квадратика друг на друга так, чтобы края не совпадали, серединку придавить.

9. Сформированные изделия жарить на достаточном количестве разогретого масла на среднем огне, переворачивая.

10. Готовые хрустики полить медом по вкусу и посыпать жареными измельченными орешками.

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